Új díjat vezetett be a túlzott turizmus enyhítése érdekében az olaszországi Velence csütörtökön. A városba látogatóknak július közepéig 29 napon – főként hétvégéken – kell 5 eurós belépési díjat fizetniük reggel fél 9 és délután négy között. Ugyanakkor aki hotelben vagy szállodában száll meg, az mentesül a díj alól – mondta a Velence polgármestere, Luigi Brugnaro.

elence városát ellepték a turisták (Fotó: AFP)

Akik nem fizetnek 50 és 300 euró közötti bírságra számíthatnak, ám ennél durvább retorziótól nem kell tartaniuk. A belépőt előre is meg lehet venni, de a város belépési pontjain, például a Santa Lucia vasútállomáson is meglehet majd venni.

Nem mindenki hisz az ötlet sikerében

A Bloomberg idézi a polgármestert, aki szerint ezzel Velence lesz az első város, mely így próbálja csökkenteni a túlzott turizmust. Ugyanakkor sokan tiltakoznak a javaslat ellen, az ugyanis például

a lakhatási problémákat nem oldja meg az egyre inkább az által uralt városban.

Velence 2021-ben megtiltotta az óriás sétahajók kikötését is, ám az ismét a napirenden van, és tervben van egy a repülőteret és a városközpontot összekötő vonal is. Ezért érthető, hogy sokan szkeptikusan fogadták a díjat, mely sok legitim látogatót is sújthat.

A velencei lakosok mellett az ott születettek és a tágabb régió, Veneto lakói is mentesülnek a díj alól.