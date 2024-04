Kezdődik-e már az igazi strandszezon? Medencefeltöltés árakkal és speciális toplistával

Nem nyit ki minden strand május elsejére, de aki most strandolni vágyik, így is bőven talál már nyitva tartó kültéri medencéket, jellemzően azokban a fürdőkben, ahol egész évben üzemelő beltéri medencék is várják a vendégeket. A strandbelépők országszerte 10-15 százalékkal drágultak, az árakban nagy a szórás, 2–10 ezer forint között mozog a teljes árú jegyek összege.

2024.04.29. 19:51 | Szerző: Sándor Tünde

Jó néhány kültéri medencét már kinyitottak húsvétra, a következő nagyobb medencebeüzemelési hullám azonban nem most, hanem majd a pünkösdi hosszú hétvégén lesz, a klasszikus hideg vizű strandokat pedig csak a nyári iskolai szünet kezdetére, június végére nyitják meg országszerte – nyilatkozta a Világgazdaságnak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Strandidőben nemcsak a történelmi fürdők, hanem a klasszikus strandok is megtelnek / Fotó: Shutterstock Rendkívül időjárás- és iskolaiszünet-függő, hogy hol és mikor kezdődik az igazi strandszezon, az következtében háromszor is meggondolják az üzemeltetők, hogy mikortól tartanak nyitva. Mennyiért lehet strandolni idén? Idén nem az áram és a gáz ára szállt el, hanem a megsokszorozódott víz- és csatornadíj sújtja a fürdőket, miután a nem lakossági fogyasztók számára az energiaügyi miniszter december végi rendelete nyomán többszörösére nőtt a víz- és csatornahasználati költség. Ráadásul a holtszezonban zárva tartó fürdőknek sem éri meg szüneteltetni a szolgáltatást, mert a ki- és bekapcsolás díja több lenne, mint a havonta fizetendő készenléti díj. A strandbelépők azonban még így is a tavalyi hivatalos inflációtól elmaradó mértékben, jellemzően legfeljebb 10-15 százalékkal kerülnek többe, mint tavaly, egy-egy példa ennél kisebb és nagyobb mértékű áremelésre is van, illetve lesz – mondta a főtitkár. Kiderült, hogy mennyivel drágultak idén a strandbelépők Nyárias időt hoz a húsvét, az egyre markánsabban megmutatkozó klímaváltozás azonban egyelőre nem jár együtt a strandszezon előrehozott nyitányával, bár azért megnyílik a Palatinus megújult medencéje, és lekerül a sátor a az úszómedencéről és néhány kültéri medencéről – tudtuk meg. A strandbelépők ára is tudható: a tavalyi inflációtól elmaradó mértékben, 5-13 százalékkal emelkednek majd. Milyen strandok nyitnak ki most? Strandszezon még nincs, nyárias időjárás már van, de a tapasztalatok szerint – mint arról néhány hete már írtunk – a klasszikus szabadtéri strandokon 30 fok feletti hőmérsékletnél kezdődik az élet. Teljes kapacitással a hideg vizű, teljesen szabadtéri, klasszikus strandok csak az iskolai szünet környékén, június második felében üzemelnek majd. Érdekes helyzetet okozott a tanév megváltozott rendje. Amit nyertek a fürdők a hosszabb téli szünettel, a január első hetében megnövekedett forgalommal, azt most elveszíthetik a hosszabb tanévvel, a később kezdődő nyári szünettel. Ezt megelőzendő sok tanév végi programra és akcióra készülnek országszerte az iskolai osztályokat, illetve az osztálykirándulást tervezőket megcélozva – mondta a fürdőszövetség főtitkára. Húsvétkor már több szabadtéri medencét beüzemeltek, de az igazi nyár az iskolai szünettel kezdődik a strandokon / Fotó: Balogh Zoltán Idén is a főszezon közepén, azaz július utolsó szombatján lesz az immár hagyományos strandok éjszakája. Újdonság is várható – tudtuk meg –, miután Budapest ad otthont szeptemberben a világ ötödik legnagyobb sporteseményének, a 46. sakkolimpiának, országszerte sok helyen lesz vízben sakkozás, népszerűsítve és meghonosítva ezt, ahol eddig nem voltak meg a feltételei a medencében. Fürdők toplistája A legforgalmasabb fürdő Magyarországon a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, amely tavaly több mint 1,3 millió látogatót fogadott,

a legnagyobb területű fürdőkomplexum Hajdúszoboszlón van,

a legmagasabb ásványianyag-tartalmú víz Bükkszéken,

a legmagasabb hőmérsékletű és egyben ásványianyag-tartalmú víz pedig Zalakaroson,

a legrövidebb ideig üzemelő strandok a tipikusan kétmedencés, kisvárosi, helyi jelentőségű strandok, amelyek a nyári iskolai szünetben vannak csak nyitva.