Sietnie kell annak, aki még Budapesten akar jegesmedvét látni, a Fővárosi Állat- és Növénykert 1912-ben épült jegesmedve-kifutóját egyelőre barnamedve-bemutatóhellyé alakítják át.

Jobb körülményeket tudnak a jegesmedvének Nyíregyházán biztosítani / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A „medvecsere” oka, hogy a jelenlegi kifutó ma már nem felel meg mindenben a jegesmedvék tartásához kapcsolódó elvárásoknak. Barnamedvék azonban gond nélkül tarthatók benne – olvasható az állatkert honlapján.

Mint írták: a cseréről már korábban megszületett a döntés, de tavaly májusban az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének kérésére még vállalták a Lloyd nevű, a Karlsruhei Állatkertből érkezett, 23 éves hím jegesmedve ideiglenes elhelyezését.

Még csak egy éve érkezett Lloyd, de már költözik

Lloyd a jégkorszaki résszel bővülő modern nyíregyházi állatkertben remek új otthonra talál majd. A május elsejéig látható jegesmedvét szeretettel várják Nyíregyházán – írták többen, miközben a budapesti állatkertet kritizálták a fővárosi intézmény közösségi oldalán. Ennek kapcsán, illetve mindezekre válaszul az állatkert azt közölte, hogy

több mint 130 éve foglalkoznak jegesmedvék tartásával,

legalább 63 jegesmedve volt az állatkert lakója,

közülük 39 ott jött a világra.

Az első sikeresen felcseperedett budapesti jegesbocs még 1933–1934 telén született, ami akkoriban óriási eredmény volt, korábban ugyanis nem volt még ismert, hogy hogyan kell szaporítani őket.

Felelős döntés a költöztetés

A jegesmedvék kifutója több mint 90 év alatt alig változott, 2006-ban ugyan korszerűsítették és bővítették egy nagyobb medencével, de mai szemmel már nem tűnik korszerűnek, de még most is alkalmas jegesmedvetartásra. Az európai tenyészprogram számára is többször jól jött, hogy rendelkezésre állt egy vagy két állat elhelyezésére a budapesti tartóhely – szögezte le az intézmény.

Sok jegesmedvetartó állatkertben az elmúlt pár évben jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani, amire Budapesten nem volt lehetőség, és amíg erre nem kerül sor, addig

azt tartjuk a helyes és felelős döntésnek, ha a jegesmedve-kifutót egyelőre barnamedve-bemutatóhellyé alakítjuk át

– olvasható a változás hátteréről.

Egyelőre tehát nem tudni, hogy mikor lesznek újra jegesmedvék Budapesten, csak az biztos, hogy a visszaszámlálás elkezdődött, az utolsó információ szerint Lloyd csak május elsejéig látható Budapesten.