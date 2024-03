Bár február közepén már kikerült néhány üzlet polcaira a csokinyúl, jelezvén, hogy korán jön a húsvét, de alapvetően nem kezdődött korábban a szezon az élelmiszerláncoknál. Csak most, néhány napja jelentek meg tömegesen az ünnepkörre jellemző élelmiszerek, a sonka, füstölt csülök, előre csomagolt kalács és persze az asztalokról elmaradhatatlan primőr zöldségek.

A héten indul a nagy roham a boltokban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az már a Központi Statisztikai Hivatal adataiból is látszik, hogy az élelmiszer-értékesítés utolérte magát, és várhatóan márciusban a húsvéti ünnepek miatti bázishatáson felüli növekedés várható a piacon. Ugyanakkor az üzletekben tett látogatásunkkor szinte azonnal észrevehető volt, hogy a 15-20 évvel ezelőtti kereskedői kreativitásnak és választéknak ma nyoma sincs. A diszkontok például a karácsonyi kínálatra jellemzően húsvétkor sem tolják túl a kínálatbővítést. Ám nincsenek egyedül: annak idején a nagy alapterületű boltokban ilyen ünnepekkor ki sem lehetett kerülni az akciós szezonális termékeket, akkora volt a kínálat. Emiatt a statisztikusok adatai is rendre azt mutatták, hogy a piros betűs ünnepek hozta élelmiszer-kereskedelmi forgalomnövekedés hozzájárul a növekedéséhez. Jelenleg egy kicsit fordítva van, akkor van keresletnövekedés az élelmiszerboltokban, ha növekszik a GDP.

Egyébként az árak is erősek, a csokifiguráknál az a legfeltűnőbb, hogy a gyártói márkák termékeihez kilogrammonként 10 ezer forint alatt nagyon ritkán lehet hozzájutni.

A márkás csokinyúl, csokitojás, egyéb csokifigura átlagára:

Auchan – 10 ezer forint/kilogramm

Tesco – 10 ezer forint/kilogramm

Spar – 10 ezer forint/kilogramm

A két diszkontban jellemzően a saját márkás termékek mennek:

Lidl – 4–6 ezer forint/kilogramm

Aldi – 5–8 ezer forint/kilogramm

Ugyanakkor a két diszkontban is vannak gyártói márkák, például a Ferrero termékei, ezek kilogrammonként egy ezressel olcsóbbak, mint a másik három boltban, ugyanakkor választékból is szerényebb a polcaikon a kínálat, ami magyarázza az erőteljes árvágást. (A nagyobb szortiment egyben magasabb költséget is jelent a bolt számára. Épp ezért nehézkes ma nagy alapterületű boltban széles kínálatot tartani, mert az magában hordozza a magasabb eladási árat.)

Külön megér egy bejegyzést a Kinder Meglepetés (leánykori nevén Kinder Tojás):

Auchan – 389 forint

Tesco – 375 forint

Spar – 375 forint

Aldi – 262 forint

Lidl – 262 forint

A friss tojás, úgy tűnik, szabad préda, ugyanis ahány bolt, annyiféle árképzés. Annyi elmondható hüvelykujjszabályként, hogy mindenhol 40 forintnál kezdődnek a legkisebb tojások. Van, ahol 70 forintnál megáll az árképzés, de van olyan bolt is, ahol elmennek 90 forintig. Természetesen ebben nemigen lehet összehasonlítást végezni, hiszen a tojás árképzése nemcsak kereskedőtől és beszállítótól függ, hanem az almozástól és persze a mérettől is. Tény azonban, hogy mindenhol megtalálható a legolcsóbb és a legdrágább méret.

A primőr kissé húzósabb téma, ott komoly eltérések mutatkoznak (paradicsom és paprika):

Auchan – 1200–1800 forint/kilogramm

Tesco – 900–1300 forint/kilogramm

Spar – 800–1300 forint/kilogramm

Aldi – 900–1300 forint/kilogramm

Lidl – 900–1000 forint/kilogramm

A hónapos retek és az újhagyma csomagja 200–300 forint között mozog, van, ahol nagyon megnyomják az akciót, és bőven 200 alá mennek, és van, ahol tartják a 300-as szintet, hiszen ez bevásárlási értékben lényegében nem számít komolyabb tételnek.

A sonkafronton sem nagy az eltérés az üzletláncok között, füstölt csülök a hiper- és szuperben 2000 forint alatt kapható, a lapockák ára átlagosan 3000 forint, a comb és a lapockánál értékesebb részek pedig 4000-ért vagy annál egy kicsivel többért kaphatók. Ez nagyban függ az érlelés technológiájától is, a gyorspácolt termékek olcsóbbak, a füstöltek drágábbak. Egyedül az Auchanban láttunk ottjártunkkor hagyományos csontos füstölt combsonkát, 4000 forintos kilogrammonkénti áron. A kirakott termékek 10 kiló körüliek voltak, ezek ára bizony így elment 40 ezer forintig, ami kimondva kicsit húzós, hiszen ezért már egy egész jó sportcipőt is kapni.

Ami viszont érdekes, hogy sem az Aldi, sem a Lidl nem ment neki a kínálati versenynek, meglehetősen szűkös szortimenttel, 2000–4000 forintos kilogrammonkénti árért kínált különféle sonkaterméket.

E mögött egyébként vélhetően az húzódik meg, hogy a húsvéti sonka ma már piacos termék, a vásárlók termelőtől vagy piaci árustól vásárolnak még akkor is, ha azok kilogrammja egy ezressel drágább is.

Mindent összevetve érződik a kereskedelmi láncokon az óvatosság, így egy kissé visszafogottabbak ebben a szezonban, csakúgy, mint karácsonykor. Vélhetően ennek akkor lesz végre, ha az élelmiszer-fogyasztás tartósan növekedésnek indul.