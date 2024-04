Szerda kora délután túlzás nélkül mérföldkőhöz ért a következő évek talán legnagyobb magyar beruházása. Nyilvánosságra hozták ugyanis a kapcsolódó közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok elbírálását. Nem másról van szó, mint egy új Duna-hídról, egészen pontosan a mohácsi Duna-hídról és a kapcsolódó úthálózatról.

Hivatalos: kiválasztották a nyertest, a valaha volt legdrágább Duna-híd épül meg Magyarországon

A tendert az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) írta ki, a nyílt uniós eljárás 2023 szeptember elején indult el. A végső ajánlattételi határidő 2023. november 23-a volt, de addig már zajlottak a területszerzések. Már tavaly ősz végén is azzal lehetett kalkulálni, hogy a beérkezett ajánlatok elbírálása valamikor az idén tavasszal lehet esedékes. Ez tehát így is történt.

Kedden Hargitai János, a térség (Baranya vármegyei 3. sz. egyéni választókerülete) kormánypárti országgyűlési képviselője, egyben a Mohács 500 program miniszteri biztosa jelezte, hogy a közbeszerzés lezárult, eddig tartott a kivitelezési pályázatok értékelése. Azt is elárulta, hogy érdemi verseny alakult ki és hárman is ajánlatot tettek az új mohácsi Duna-híd megépítésére.

Azt ugyanakkor nem árulta el, hogy ki a nyertes és mennyiért épülhet meg az átkelő, ami ha minden jól megy, a 21. lesz a Duna magyarországi szakaszán. A 20. a kalocsai Duna-híd, amely lényegében elkészült, az átadása pedig az idén nyáron esedékes.

A 92 milliárd forintos kalocsai Duna-hídnak minimum méltó társa a mohácsi.

Hargitai János azt is előrevetítette, hogy napokon belül értesülhet a nyilvánosság arról, hogy ki a nyertese a tendernek. Még csak ennyit sem kellett várni, ugyanis szerdán valamivel 13 óra előtt az elektronikus közbeszerzési rendszer felületére felkerült az ajánlatokról készül összegzés, ebből pedig minden részlet kiderült.

Mi épül Mohácson: nem csak új híd

Ahogyan azt már említettük, nem csupán egy új Duna-híd megépítéséről van szó, hanem a hozzá kapcsolódó úthálózatról is. Vagyis amikor a beruházás költségét vizsgáljuk, ezt vastagon figyelembe kell venni. A közbeszerzésben pontosan fogalmaznak: az ÉKM a mohácsi Duna-híd és a csatlakozó, az 51 sz. másodrendű főút és az M6 autópálya közötti úthálózat kivitelezési feladatainak megvalósítását rendelte meg, amit három különálló, de párhuzamosan futó szakaszra bontottak.

Elsőként összesen 28,8 kilométernyi út fog elkészülni 2x1, illetve 2x2 sávon. Ennek része egy körforgalmú csomópont, három közúti híd, valamint kerékpárút levezetése az új Duna-hídról.

összesen 28,8 kilométernyi út fog elkészülni 2x1, illetve 2x2 sávon. Ennek része egy körforgalmú csomópont, három közúti híd, valamint kerékpárút levezetése az új Duna-hídról. Másodszorra jön a nagy durranás, az országos közút részeként a Duna folyamot keresztező új híd összesen 756 méter felszerkezeti hosszal. Ennek három eleme lesz, két ártéri híd és egy mederhíd. A hidak szerkezeti rendszerét kéttámaszú alsópályás acél ívhidak, zárt szekrény keresztmetszetű merevítőtartók és ívek adják ortotróp, vagyis egyenes állású acél pályalemezzel és kétoldali hálós elrendezésű felfüggesztéssel. A teljes szerkezeti magasság 2,75 méter (tehát kvázi ennyivel lesz a folyó normál vízszintje fölött) és ami még fontos, hogy az új mohácsi Duna-hidat is 2x2 sávos osztott pályás keresztmetszettel építik meg, ráadásul kerékpárút-átvezetéssel.

És még ez sem minden, ugyanis a megvalósítás során beavatkozás történik a körforgalmakhoz csatlakozó országos és önkormányzati utakon. Kerékpárutak építésére, közművek kiváltására és építésre, illetve párhuzamos mezőgazdasági út építésére is sor kerül. Az ÉKM ki is emelte, hogy az építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

Mennyibe kerül az új mohácsi Duna-híd és ki építheti meg?

A lefolytatott közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes volt. Valóban három ajánlat érkezett be, a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt.-től, a Strabag Építő Kft.-től és a Swietelsky Magyarország Kft.-től, utóbbi konzorciumban.

A legolcsóbb ajánlat nyert, a Duna Aszfalté.

A tiszakécskei építőipari óriás ugyanis tartalékkeret nélkül nettó 294,96 milliárd forintért vállalja az új mohácsi Duna-híd és a fent részletezett kapcsolódó feladatok kivitelezését, miközben a Strabag nettó 309,96 milliárd forintos (ez 15 milliárd forinttal több), a Swietelsky pedig nettó 316,028 milliárd forintos (ez több mint 21 milliárd forinttal több) árat adott ugyancsak taralékkeret nélkül.

Miután az ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja szerint rangsorolta, ennek megfelelően alakultak a súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok is: a Duna Aszfalt 1000, a Strabag 966,4, a Swietelsky pedig 953,1 pontot kapott. A nettó 294,96 milliárdos összeg bár példátlanul magas, még így is kedvezőbb a várakozásokhoz képest. Lázár János építési és közlekedési miniszter tavaly decemberben még úgy becsülte, hogy 300-320 milliárd forintból épül majd meg az új Duna-híd.

A szerződéskötés viszont egyelőre még várat magára, ugyanis először ki kell futnia a moratóriumnak. Ez ma, csütörtökön vette kezdetét és május 6. hétfőig tart. Eddig van lehetőség megtámadni a közbeszerzési eljárás eredményét.

Miért van szükség új Duna-hídra Mohácsnál?

A mohácsi, tehát Mohács két (Mohács és Újmohács), a Duna által elvágott részét összekötő híd megépítése több évtizede napirenden van. A megvalósulásának az adta meg a végső lökést, amikor Orbán Viktor miniszterelnök 2023 februárjában az évértékelőjén a támogatásáról biztosította a beruházást az ukrán háború és az elszabaduló tépázta nehéz gazdasági helyzet ellenére. "Marad a keleti országrész felzárkóztatásának terve is. Ideje, hogy végre gazdaságilag és az életszínvonal tekintetében is egyesítsük Hunniát és Pannóniát. Ezért hidakat építünk a Dunán, a paksit mindjárt befejezzük, a mohácsit hamarosan megkezdjük" – fogalmazott akkor.

Idestova harminc éve tervezik, hogy egyszer majd híd vezessen át Mohácsnál a Dunán. Itt jelenleg is komppal lehet csak átkelni sokszor viszontagságos körülmények között, ahogyan azt Pávkovics Gábor, Mohács polgármesterének bejegyzése is tanúsítja.

Ahogy arra korábban a Világgazdaság már rámutatott, az új híd nemcsak a helyi lakosság mindennapjait tenné könnyebbé, hanem az országos úthálózatban is kiemelt jelentőséggel bírna: kapcsolatot teremt az 51. számú főút és az M6-os autópálya között. A távlati célok között is fontos szerepet játszik, hiszen a déli országos közúti gyorsforgalmi gyűrű bekapcsolódó elemeként is funkcionálhat. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy

összekötné a sugárirányú gyorsforgalmi infrastruktúra-elemeket, valamint a déli határ mentén elhelyezkedő városok (Pécs, Mohács, Baja, Szeged) ipari súlypontjait.

Arról nem is beszélve, hogy a déli-délkeleti szomszédos országokból érkező teherforgalmak számára is átkelést biztosítana a folyón. Ennek a számottevő kamionos forgalomnak így nem szükséges a megközelítőleg 30 kilométerrel északra, egyébként belterületen elhelyezkedő bajai hídon áthajtani.

Jó hangsúlyozni, hogy nem csupán a hídról van szó, hanem az ezzel összefüggő úthálózatról is, ezenfelül még egy kikötőfejlesztés is napirenden van. Ha mindez valóban létrejön, megnyílhat az út, hogy Mohács meghatározó logisztikai bázissá váljon.

Mikorra készülhet el az új Duna-híd Mohácsnál és mi az a Mohács 500?

Korábban arról lehetett hallani, hogy szerződéskötéstől számítva 50 hónap áll rendelkezésre az új mohácsi Duna-híd megépítésére. Ha ez még áll, akkor az idén májustól számítva 2028 nyár végére adhatják át a forgalomnak. Azonban a hídszerkezet már 2026-ra elkészülhet. Ez azért is lenne fontos, mert abban az évben csúcsosodik ki a Mohács 500 program.

Hargitai János miniszteri biztos éppen néhány hete adott podcast-interjút a Világgazdaságnak, amelyben arról is beszélt, hogy gőzerővel zajlik a mohácsi csata 500. évfordulójára való megemlékezés szervezése. Ennek keretén belül egyfelől több milliárd forintos kulturális és területfejlesztési beruházások valósulnak meg, de másfelől része a mohácsi Duna-híd, kibővítik az országhatárig az M6-os autópályát és egy új múzeum is születik, amely emléket állít a mohácsi vésznek.

A mohácsi csata 400. évfordulóját beárnyékolta az I. világháború végkimenetele. A trianoni békeszerződés megnehezítette a megemlékezést. Ezzel ellentétben 2026-ban, száz évvel később már méltó eseménysorozattal készül a kormányzat. Aki részletesebben szeretne tudni mindarról, ami a Mohács 500 keretén belül készül, az ezen a linken tud további információkat szerezni.

Az alábbi videón pedig Pávkovics Gábor, Mohács polgármester foglalta össze tavaly szeptemberben végén, mit is lehetett addig tudni a mohácsi Duna-hídról.