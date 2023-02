„Marad a keleti országrész felzárkóztatásának terve is. Ideje, hogy végre gazdaságilag és az életszínvonal tekintetében is egyesítsük Hunniát és Pannóniát. Ezért hidakat építünk a Dunán, a paksit mindjárt befejezzük, a mohácsit hamarosan megkezdjük” – egyebek mellett erről is beszélt Orbán Viktor a szombati miniszterelnöki évértékelőjén.

A mohácsi új Duna-híd látványterve. Fotó: Speciálterv

A kormányfői megszólalás azért fontos, mert ezzel végérvényesen eldőlt, hogy a több évtizede napirenden lévő új Dun-híd Mohácsnál megépül. Már csak az a kérdés, hogy mikor és milyen forrásból. De már erre is körvonalazódnak a válaszok.

Milyen lesz az új Duna-híd Mohácsnál?

A Magyar Építők még tavaly decemberben számolt be arról, hogy a Mohács két (Mohács és Újmohács), a Duna által elvágott részét összekötő híd megépítése újabb lépcsőfokhoz érkezett, miután elkészültek és jóváhagyást is kaptak a kiviteli tervek. Ezáltal a megvalósítás soha nem látott közelségbe került. A Duna felett átívelő híd és a hozzá csatlakozó M6-os autópálya, valamint az 51. számú főút közötti úthálózat terveit a Speciálterv Építőmérnöki Kft. a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából készítette. A Speciálterv honlapjáról az derül ki, hogy egy

750 méter hosszúságú,

18 ezer négyzetméter felületű,

kétszer két sávos,

hármas tagolású és acélszerkezetű híd készül.

A klasszikus kosárfüles kialakítású átkelő támaszkiosztása 270 + 250 + 230 méter. Ezzel sikerült elérni, hogy a támaszok nem kerületek fokozottan védett területre. A szerkezeti magasság 2,75 méter, az ívtartó magassága a pályaszint felett pedig 37,62 méter. Helyet kapott egy egyoldali, kétirányú kerékpárút a híd déli oldalán, ami a helyi hivatásforgalmi kerékpározás, illetve a térség EuroVelo kerékpárút-hálózat részévé válik.

Miért van szükség Mohácsnál új Duna-hídra?

Idestova harminc éve tervezik, hogy egyszer majd híd vezessen át Mohácsnál a Dunán. Ebből eddig nem lett semmi, jelenleg is komppal lehet átkelni. Sokszor viszontagságos körülmények között, ahogyan azt Pávkovics Gábor, Mohács polgármesterének bejegyzése is tanúsítja.

Mindenesetre az új híd nemcsak a helyi lakosság mindennapjait tenné könnyebbé, hanem az országos úthálózatban is kiemelt jelentőséggel bírna: kapcsolatot teremt az 51. számú főút és az M6-os autópálya között. A távlati célok között is fontos szerepet játszik, hiszen a déli országos közúti gyorsforgalmi gyűrű bekapcsolódó elemeként is funkcionálhat. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy összekötné a sugárirányú gyorsforgalmi infrastruktúra-elemeket, valamint a déli határ mentén elhelyezkedő városok (Pécs, Mohács, Baja, Szeged) ipari súlypontjait. Arról nem is beszélve, hogy a déli-délkeleti szomszédos országokból érkező teherforgalmak számára is átkelést biztosítana a folyón. Ennek a számottevő kamionos forgalomnak nem szükséges a megközelítőleg 30 kilométerrel északra, egyébként belterületen elhelyezkedő bajai hídon áthajtani.

Jó hangsúlyozni, hogy nem csupán a hídról van szó, hanem az ezzel összefüggő úthálózatról is. Első ütemben az útpálya alföldi oldali szakaszán az újmohácsi csomópontig kétszer egy sávos, másodrendű főút épül ki, az M6-os autópálya csomópontjáig pedig a tervezett útpálya kétszer két forgalmi sávos lenne. Az új nyomvonal az 57. számú főút része lesz, az érintett szakasz az 51. számú főúttól az M6-os autópályáig húzódik. Érinteni fogja Csátalja, Sárhát, Mohács, Újmohács városrészét, valamint Mohács, Lánycsók és Bácsfapuszta területeit. A tervezők hangsúlyozták: a kialakított nyomvonal az érzékeny területek figyelembevételével, azok elkerülésével készült. Ezenfelül szó van még egy kikötőfejlesztésről is. Ha mindez valóban létrejön, megnyílhat az út, hogy Mohács meghatározó logisztikai bázissá váljon.

Mikor épülhet meg az új Duna-híd Mohácsnál?

A Mohács Városi TV-ben Pávkovics Gábor egy hónapja értékelte a Duna-híd kérdését. Azt mondta, hogy a kiviteli tervek jóváhagyása azért volt kiemelt fejlemény, mert ezzel már meg lehet indítani a közbeszerzési eljárást, ami a következő lépcső.

Szerinte ez 2023 első negyedévében megtörténik, a tender lefolytatása befejeződik az idén, és 2024-ben meg tud indulni az építkezés. Ha ezt tartani tudják, a mohácsi csata 2026-os emlékévére már állhat a híd.

Felidézte, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter a közelmúltban Mohácson járt, s ezen a találkozón biztosította a polgármestert, hogy elkötelezett és eltökélt a mohácsi új Duna-híd megépítése mellett, mert ennek meghatározó szerepe van a hazai logisztikai rendszerben. Az egyetlen ilyen szinten előkészített projektnek nevezte, amelyhez ezért először fognak forrást biztosítani. Az elképzelések szerint a finanszírozás az uniós helyreállítási alap terhére jönne létre. A beruházás értékét nagyon nehéz előre megbecsülni, lapunk úgy tudja, hogy könnyen százmilliárdos összeg is lehet.