Magyarországon is kapható a SEAL U A BYD tisztán elektromos hajtású, középkategóriás, családi SUV-ja, a SEAL U európai kiszállításai februárban indulnak, köztük Magyarországon is. A kínálat kétféle felszereltségből áll, mindkettőhöz saját hajtáslánc-konfiguráció tartozik. Hatféle külső szín és két utastéri árnyalat választható, nálunk 16 334 110 forintos indulóárat szabtak meg neki. A SEAL U hatótávolsága a vállalat tájékoztatása szerint az 500 kilométert is elérheti. A kínai márka hatéves vagy 150 ezer kilométeres teljes körű gyártói garanciával kínálja a SEAL U-t, a legalább 70 százalékos akkumulátorkapacitásra pedig nyolc évet vagy 200 ezer kilométert szavatol. A nyolcéves vagy 150 ezer kilométeres általános garancia a villanymotorra is érvényes.