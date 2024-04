Minden idők talán legolcsóbb villanyautójával lepi meg a piacot a kínai Zhidou, amely új járművéből, a Rainbow-ból kispórolja a feleslegesnek tartott extrákat, bár felárért mindent hajlandó beépíteni a hamarosan gyártásba kerülő miniautóba. A lényeg, hogy a kisautó spártai változatának indulóára ne nagyon haladja meg a 4400 dollárt, azaz a gyárból kigördülő példányok átszámolva elvileg 1,62 millió forintért hazavihetők.

A Zhidou Rainbow-val a fiatal generációt célozzák meg / Fotó: Zhidou

A kínai szaksajtó szerint a ma bemutatott Zhidou Rainbow öt változatban lesz kapható, a luxuskivitelűért 2,24 millió forintnyi összeget kell leperkálni. De nem most, hiszen aki május 18-ig leteszi a foglalót, az például 1,42 millió forintnyi összegért hozzájuthat a bumfordi kisautó legolcsóbb változatához.

Piacsokkoló a Rainbow indulóára

Az említettek azonban hangsúlyozottan bevezető árak, azaz a nagyközönség becsalogatására szolgálnak – ez a marketingfogás ma már mindennapos a kínai autókereskedelemben, nincs olyan modell, amelyet ne diszkonttal kínálnának az első napokban. Ennek a célja, hogy minél magasabb első napi, első heti stb. megrendelésszámokkal tudjanak villogni a piacon.

Persze ennyi pénzért illúzió túl sokat várni, de a Rainbow adatai szerint versenyképes szereplő lehet a maga kategóriájában. Akkumulátorai nem épp bivalyerősek, két modellt 125, másik kettőt 205, egy továbbit pedig 201 kilométer megtételére hitelesített a kínai szakhatóság, azaz városi közlekedésre alkalmas a mindennapokban is.

A Zhidou Rainbow alapmodellje nélkülözi a hivalkodó extrákat / Fotó: Zhidou

A Rainbow hossza 3224 milliméter, szélessége 1515, magassága 1610, tengelyhossza pedig 2100 milliméter. Összehasonlításul a kategória topjátékosa, a Wuling Hongguang Mini EV hasonló adatai: 2920 – 1493 – 1621 és 1940 milliméter.

Azaz minden mutatójában kisebb, mint a Rainbow, amelyet a szivárvány minden színében árulnak majd, hogy a célközönségként kiszemelt fiatalabb generáció kedvére tegyenek. A kisautót adatlapja szerint 20 és 30 kilowattos teljesítményű motorral szerelik, és kétféle akkumulátorral lesz kapható, vagy 17,18, vagy 17,30 kilowattórással, azaz nagy különbség ebben nincs.

Nincs könnyű helyzetben a Zhidou

A Rainbow ára valóban piacsokkoló, a BYD legolcsóbb modellje, a Seagull például kétszer ennyibe kerül – igaz, méretben sincsenek egy súlycsoportban. A Zhidou-nak igyekeznie is kell, hogy a túlzsúfolt kínai piacon vevőt találjon a portékájára, ráadásul az elektromosautó-gyártás egyik kínai úttörőjének számító, 2006-ban alapított autógyártónak a renoméját is vissza kell szereznie, hiszen 2019-ben csődöt jelentett, eltűnt, hallgatott is róla a média, így a mostani visszatérésének sikere kulcsfontosságú a jövőjére nézve.

A cég 2017-ben 43 ezer minicart értékesített a kínai piacon, ezzel a második helyre ért fel az egyeduralkodó BAIC New Energy mögött.

A Zhidou ellehetetlenülését a 2018-ban bevezetett új jogszabályok okozták, ezek előírták, hogy csak azoknak a villanyautóknak a vásárlásához jár az állami támogatás, amelyek egy feltöltéssel le tudnak futni 250 kilométert.

A támogatás nélkül maradt Zhidou annyira drága lett, hogy a csőd évében már csak 2005 darabot tudtak eladnia a modelljéből. Az állami autóvásárlási támogatás rendszerét azonban tavaly januárban úgy megkurtították, hogy immár a Rainbow is versenyképes.

Nem szégyen a csőd – új lehetőségek nyitánya is lehet

Tegyük hozzá, hogy a kínai autógyártásban a csődközeli helyzet vagy a csőd nem mindig van szerves összefüggésben a gyártott autók minőségével. A legutóbbi példa erre a Hiphi, amelynek luxus-villanyautói minden igényt kielégítenek, csak ezt a piac valahogy nem akarta elismerni vagy értékelni. A Hiphit egyébként kihúzta a csávából az állami hátterű Changan, úgyhogy futhat még pár kört a piacon.

A Hiphi mindent tudó, szemet gyönyörködtető luxusszedánja sem garantálta a pénzügyi sikert / Fotó: Tada Images

Az újjászületés, a csődből való kikecmergés hivatalos dátuma a Zhidou-nál március 7., akkor jelentette be a cég, hogy már minden rendben van. A reorganizáció végrehajtása és a vele járó tőkeinjekció megszerzése nem volt magától értetődő, ebben szakmai oldalról a többi között

a Volvo,

a Polestar,

a Proton,

a Lynk & Co,,

a Zeekr

és a Lotus márkákat

birtokló Geely Auto, valamint az Aima Technology vett részt más pénzügyi befektetők mellett. Működése tehát biztosítva van, s hamarosan a közönség elé áll új modelljével, a Rainbow-val. Ez történt meg csütörtökön.