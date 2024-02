Dinamikus, mégis konzervatív előrejelzést adott ki a BYD az idei üzleti évére: a szegedi óriásberuházást tervező elektromosautó-gyártó tavaly 3 024 417 hibrid és elektromos hajtású járművet értékesített, az idén megcélozzák a 4 milliós darabszámot, ami a tavalyi 62,3 százalékos bővülésnél jóval alacsonyabb, 32,3 százalékos dinamikát jelent.

A BYD valamennyi kategóriában megjelenik elektromos autóival.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A cég azonban láthatóan óvatos, és bebiztosítja magát, ezért a beszállítóitól 4,2 millió autó legyártásához elegendő alkatrészt rendelt be – jelentette hétfőn a 36kr helyi hírportál. A leadott igényekből az is kiderült, hogy az idén fordul a kocka: tavaly a tisztán elektromos hajtású autók gyártását favorizálták.

A hibridekre helyezik át a hangsúlyt

Most viszont a tölthető (plug-in) hibridek jelentik a húzóerőt: a terv 2,2 millió hibrid legyártását célozza meg 2 millió villanyautó mellett, míg tavaly az előbbiek 1,438, az utóbbiak 1,574 millió darabot képviseltek az össztermelésből.

A villanyautó-gyártás növekedési tempójának csökkenése ellenére a Trendforce piackutatónál biztosak abban, hogy a Teslától 2023 negyedik negyedévében elorozott világelsőséget az idén már a teljes éves teljesítményt nézve is megőrizheti a BYD.

Tavaly év végi kimutatásuk szerint a Tesla globális piai részesedése 19,9 százalékos volt, az eladott 1 808 581 darab autójuk 248 ezerrel volt több a BYD-énél, az utóbbi 17,1 százalékkal zárt a második helyen.

Glóriát érdemelnek az olcsó autók is

Bár az igazi profitot a BYD a luxus- és prémiumautó-szegmens fefuttatásától várja, és ottani nagyratörő terveivel próbálja meggyőzni befektetőit, eközben a „sűrű fillérre” alapozó stratégiáját is érvényesíteni akarja.

A 36kr igen ambiciózusnak tartja a BYD eladási terveit, főként a legnagyobb, hazai piacán, ahol a kereslet látványos visszaesése miatt a gyártók már-már öngyilkos árversenybe kezdtek a megmaradt vásárlók magukhoz csábításáért.

A negatív árversenyben már nem is a tavalyi kirobbantója, a Tesla jár az élen, hanem a BYD.

A cég a legtöbb tömegmodelljénél kihozza a Glory Edition kivitelt, amely a tavalyi ráncfelvarrások eredményét a Champion Edition szlogennel reklámozó modellkivitelnél is mélyebb árkategóriát képvisel.

A Dolphin alapárát 4,98 millió forintra csökkentette a BYD.

Fotó: Kentaro Otsuka / Yomiuri / AFP

A hangzatos jelzők azonban hamar elkopnak, egyre fapadosabb verziókra való aggatásuk pedig kontraproduktív is lehet. A két kivitel közötti különbség átlagosan 2780 dollár, ezt pedig valóban nagy dicsőség lesz kitermelnie még a BYD-nek is.

A Magyarországon is kapható belépőmodell, a Dolphin „glóriás” kivitelét épp pénteken leplezték le, látványos show közepette. Magát az autót az új külleme és tudása nem tette szemrevalóbbá, de nem is ezen volt a lényeg, hanem az áron, amelet most először százezer jüan alá tudtak szorítani.

A korábban öt kivitelben rendelhető Dolphinból négy maradt, az ár 99,8 ezer jüanról indul, szemben a korábbi 116,8 ezerrel. Ez átlagosan 15 százalékos árvágás, s

forintban kifejezve 4,98 millióra cserélték a belépő modell árcéduláját a korábbi 5,83 millióról.

És itt sem állnak meg, szerdán a Han és a Tang márka jön ki a Glory Edition kivitelben, nyakon öntött árazással.

Hideg zuhanyban a BYD beszállítói is részesülhettek, velük a cég azt közölte, hogy térjenek vissza a 2023-as kiinduló áraikhoz, azaz vegyék úgy, mintha az nem is létezne. Házon belül is megy a szigorítás: kiadták az ukázt, hogy az első fél évben 10 százalékkal kell olcsóbban adniuk az akkumulátorokat a saját autóikhoz, a második fél évben pedig radírozzanak le újabb 10 százalékot az árból.

A Yangwanggal törnek borsot a Ferrari orra alá

S ha már árazás, a BYD prémiummárkája, a Yangwang U9-es modelljét rögtön a supercar kategóriába sorolták, ahol a Ferrarikkal és a Lamborghinikkel küzdhet a megrendelők kegyeiért. A BYD marketingesei nem voltak szégyenlősek, az 1306 lóerős, százra 2,36 másodperc alatt felgyorsuló elektromos járműért 1,38 millió jüant, azaz 83,9 millió forintot kérnek.

A Yangwang U9-es supercar hátulnézetben is lenyűgöző.

Fotó: CFOTO / NurPhoto / AFP

A kétüléses U9-est egyetlen változatban kínálják, ereje pedig meghaladja bármelyik V12-es benzinmotoros sportkocsiét is. A kocsi egy töltéssel 450 kilométer megtételére képes, érdekesség, hogy dupla csövű, azaz egyszerre két töltőpontra is rácsatlakoztatható a gyorsabb „tankolás” érdekében, s így 30-ról 80 százalékra tíz perc alatt fel lehet tölteni az akkumulátorait.

A gyártó az akkumulátorra élettartam-, a kocsira hat évig vagy 150 ezer kilométer futásteljesítményig terjedő garanciát vállal. A megrendelőktől nem előleget, hanem 15 millió forintnyi foglalót kérnek, azaz ha menet közben meggondolná magát, akkor ezt garantáltan elbukja.

Háromtagúra bővül a család

A tavaly januárban életre hívott Yangwang prémiummárka első képviselője a hibrid hajtású U8 városi terepjáró volt, a 1,09 millió jüanos (54,4 millió forint), ezer lóerős autóból decemberben 1593, januárban 1652 példányt adtak el. És nemsokára gyártásba kerül az egymillió jüanos BYD-luxusszedán, az U7-es is.

Az ezer lóerős Yangwang U8-as hibrid SUV ára 55 millió forintról indul.

Fotó: CFOTO / NurPhoto / AFP

De jön hamarosan a SU7-es is, csakhogy ezt az okostelefonjairól és okoseszközeiről ismert Xiaomi dobja a piacra. A cég elnöke a Xiaomi univerzumba invitálja a prémiumkategóriás, de még ismeretlen árú szedán leendő vásárlóit, akik a cég valamennyi szolgáltatásához hozzájuthatnak majd.

Weibing Lu a CNBC-nek adott interjújában elmondta, hogy high-tech okostelefonjaik eladott számából visszakövetkeztethetően mintegy 20 millió érdeklődőre számíthatnak.

Az okostelefon és az okosautó alkotta ökoszisztéma a Xiaomi fejlesztéseinek sarokköve, a cég 10 milliárd dollárt költ arra, hogy nevéhez méltó helyet vívjon ki magának a villanyautó-piacon. A cég első autóit Kínában a második negyedévtől forgalmazzák.