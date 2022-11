Éles kirohanást intézett az amerikai gyorsétteremlánc, a McDonald’s ellen Aljakszandr Lukasenka. A fehérorosz elnök egy mezőgazdasági eseményen emlékezett meg arról, hogy a helyi McDonalds’ok bezárnak és végleg elhagyják a piacot.

Fotó: Shamil Zhumatov / AFP

Mindig is a helyi ételeinket részesítettem előnyben, szerintem sokkal finomabbak az importáltnál. Erre azt látom, hogy sok fiatal, meg néhány idősebb is azon kesereg, hogy kivonul a McDonald’s

– kezdte a beszédében a gyorsétterem elleni kifakadását Lukasenka, aki itt nem állt le, szerinte inkább örülniük kellene, hogy elmegy a nyugati vállalat, amelynek helyét helyi cégek tölthetik be. Ennek némileg ellentmond, hogy a fehérorosz mekik helyére az az orosz gyorsétteremlánc nyomult be, amely Oroszországban is átvette azok helyét, még ha voltak is problémái az első hónapokban. A cég november 22-én kezdi meg működését a fehérorosz piacon. Ezt a témát azonban ezúttal inkább kikerülte az elnök.

Arra viszont kitért, hogy szerinte olyan ételt, amit a McDonald’s kínál, gyakorlatilag bárki képes előállítani. Sőt, nekik, fehéroroszoknak kellene valójában megcsinálni, mert akkor mindenki előrébb lenne.

Sőt, mi még jobbat is tudnánk csinálni! Hát miért ne tudnánk félbevágni egy bucit, vagy zsömlét, húst tenni a közepébe, meg salátát és hozzá sült krumplit csinálni? Mondjuk azt nem értem, ki eszi ezt meg?

– magyarázta az elnök.