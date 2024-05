Minden évben május negyedikén ünneplik a rajongók a nemzetközi Star Wars-napot. A messzi-messzi galaxis 1977 óta ejti rabul a science fiction és a fantasy műfaj szerelmeseit, de csak 2011-ben mondták először azt, hogy május 4. legyen a franchise ünnepe. A választás azért erre a napra esett, mivel a Star Wars híressé vált jelmondata, May the Force be with you! (magyarul: Az Erő legyen veled!) pont úgy hangzik, mintha azt mondanák, hogy

May the 4th be with you!, vagyis Május negyedike legyen veled!

Az Erő legyen mindenkivel: ma van a nemzetközi Star Wars-nap / Fotó: Getty Images

A május negyedike alkalmából összegyűjtöttünk 7 érdekes tényt a Star Warsról, amikről talán még nem hallottak.

Ki mondta először, hogy az Erő legyen veled?

A Jedik ikonikus sora, ahonnan a világnap pontos dátuma is ered, először az 1977-es Star Warsban hangzott el. A May the Force be with you! a Star Wars világában számos jelentéssel bír. Egy jelmondat, egy üdvözlés, egy biztatás, egy mantra és még lehetne sorolni. De kitől is hallhattuk először?

Most a többség nyilván rávágja, hogy a bölcs Jedi mester, Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) száját hagyta el először a híres mondat, de ez a Mandela-effektus egyik tipikus példája. Tömegesen rosszul emlékszünk az Az Erő legyen veled! sor eredetére. Mivel a későbbi filmekben többségében a Jedik mondják el ezt a sort, így hajlamosak vagyunk úgy emlékezni, hogy eredetileg Obi-Wan Kenobitól származik, aki az első Star Wars-film egyetlen Jedi lovagja.

Az igazság viszont az, hogy

a Star Wars: Egy új remény című legelső Csillagok háborúja-filmben a Jedik jelmondatát az Alex McCrindle skót színész által játszott Jan Dodonna tábornok mondja ki először, amikor a lázadó pilótákat útjukra indítja a film végi ütközetbe a Halálcsillag ellen.

George Lucas eredetileg egy Flash Gordon-filmet akart készíteni

A Star Wars megszületését csak annak köszönhetjük, hogy George Lucas nem forgathatta le álmai filmjét, a Flash Gordont.

Fotó: Getty Images

Flash Gordon egy amerikai sci-fi képregényhős. A füzeteket 1934-ben kezdték el kiadni és a sorozat egészen 2003-ig futott. A King Features Syndicate majdnem 70 év után az újrakiadás mellett döntött, 2003 és 2023 között futott ismét a képregény. 1980-ban egy játékfilmet is forgattak a Flash Gordon képregények alapján, ami mérsékelt sikereket hozott az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban.

Lucas mindig is nagy rajongója volt a korabeli amerikai sci-fi képregényeknek, Flash Gordon mellett a Buck Rogersnek és a John Carternek is. Lucas hosszú idei lobbizott a King Features Syndicate kiadónál a szőke, egyetemi pólójátékosból avanzsált galaktikus szuperhős megfilmesítési jogaira, de végül nem járt sikerrel. Csalódottságában elkezdte megalkotni saját sci-fi történetét, amit ma Star Warsként ismerünk.

Kezdetben nem volt új remény

Ma már mindenki csak úgy ismeri az első Star Wars-filmet, mint a negyedik epizódot, az Új reményt. Azonban az alcímet csak az 1981-es újra kiadáskor kapta meg a film, ami addig csak Star Warsként futott. Később a film címe megint megváltozott, amikor az előzménytrilógia darabjai megjelentek, az Új remény megkapta a számozását is.

Fotó: Getty Images

Lucas egy 2015-ös interjúban elmondta, hogy már az első film előkészületei alatt sorozatként képzelte el a Star Warst, viszont a bemutató előtt egyáltalán nem volt biztos, hogy az alkotás sikeres lesz. Lucas elmondta, hogy egyedül régi barátja, Steven Spielberg mondta azt a premier előtt, hogy az űreposz sikeres lesz.

Luke Starkiller

Aki csak kicsit is ismeri a Star Warst, az biztosan hallott már Luke Skywalkerről és a Halálcsillagról. Luke az eredeti három film főszereplője, aki az Új remény végén elpusztítja a Hold méretű bolygópusztító fegyvert, a Halálcsillagot. Lucas eredetileg úgy gondolta, hogy ezt a hősi tettet már a film elején előrevetíti azzal, hogy a protagonistát Luke Starkillernek nevezi el, utalva ezzel arra, hogy a hős végül győzedelmeskedik a Death Star fölött.

Végül Lucas azért változtatta meg Luke családnevét, mert felhívták rá a figyelmet, hogy a Csillaggyilkos elnevezés inkább egy gonosztevőhöz illene, illetve félő volt, hogy a nézők akaratlanul is párhuzamot vonnak a név hallatán az 1969-es Manson-gyilkossággal. Ekkor történt, hogy a szektavezér Charles Manson négy társával betört a kor feltörekvő színésznőjének, Sharon Tate-nek az otthonába és meggyilkolta a „sztárt”.

Lucas nem vetette el végleg a Starkiller nevet, 2008-ban a Star Wars: The Force Unleashed videójáték főszereplője kapta meg a nevet, aki a történet szerint Darth Vader titkos tanítványa volt. Starkiller a játék után nagyon népszerű karakter lett a rajongók szemében, azonban 2012-ben a Disney (a Lucasfilm felvásárlása után) a hivatalos kánonon kívül helyezte a figurát. Ez azt jelenti, hogy a Disney nem ismeri el a karakter létezését a hivatalos Star Wars részeként.

Két Darth Vader

Darth Vader a filmtörténet egyik legikonikusabb gonosztevője, aki 1977 óta is viszonyítási alapot szolgál az antagonisták között. Amiről talán kevesen tudnak, hogy eredetileg két Darth Vader is létezett. A karakter a filmekben végig maszkot visel, ami nélkül csak az A Jedi visszatér című film záró képsoraiban láthatjuk.

A Star Wars-filmekben a legendás fekete páncélban David Prowse-t láthatjuk, viszont a kész produktumban a nézők James Earl Jones hangját hallhatták, amikor Darth Vader megszólalt. Ennek oka, hogy Lucas és stábja nem volt elégedett Prowse hangjával, ezért utólag szinkronizálták Vadert a kész filmhez. Az eredeti stáblistán James Earl Jones neve nem látható, mivel a színész azt gondolta, hogy a film hatalmas bukás lesz, így nem akarta, hogy a nevét összekössék vele.

Hollywoodi pletykák szerint David Prowse csak a premier vetítésen tudta meg, hogy Lucasék lecserélték a hangját.

Han lőtt először

A Star Wars-filmek egyik legfontosabb karaktere a csibész csempész, Han Solo. A Harrison Ford által életre keltett karakter még a főszereplő Luke Skywalkernél is népszerűbb lett, hiszen egy sokkal árnyaltabb és átélhetőbb figura volt, mint a fiatal Jedi.

Fotó: Getty Images

A rajongók 1977 óta szeretik boncolgatni a filmeket, és az egyik legrégebbi vita a Star Wars kapcsán, hogy az Új remény elején, a Mos Eisley kantina jelenetben ki lőtt előbb: Han Solo, vagy a fejvadász Greedó? Látszólag apróság, de karakterépítés szempontjából mégis fontos kérdés, hiszen, ha a zöld földönkívüli lőtt előbb, akkor Han önvédelemből húzta meg a ravaszt, fordítva viszont a karakter egy hidegvérű gyilkos, aki szemrebbenés nélkül képes ölni.

Az igazságot az eredeti, 1977-es film rejti a felújítások előtt. Ezt a változatot már csak azok nézhetik meg, akik hozzájutnak egy 1997 előtt kiadott Star Wars VHS kazettához. Ezeken egyértelműen látszik, hogy Han Solo húzta meg előbb a ravaszt, ami még tovább árnyalja a csempész karakterét. Az 1997-ben kiadott felújított változatban Lucas tudatosan változtatta meg ezt a jelenetet, hogy úgy tűnjön, mintha a hős lőtt volna másodszor, ezzel kicsit fehérítve Han jellemét.

A Star Wars IV. rész – Egy új remény az egyik legtöbb bevételt hozó film

A Star Wars minden idők negyedik legértékesebb médiafranchise-a. Nagyjából 46,7 milliárd dollárra becsülik az értékét.

A Star Wars-franchise összesen 12 nagyjátékfilmet foglal magába a sorozatok, könyvek, képregények és videójátékok mellett. A filmek összesen több mint 10 milliárd dollárt termeltek, ebből több mint 775 millió dollárt keresett az első és eredeti Star Wars. Az 1977-es film értékét még tovább emeli, hogy mindössze 11 millió dollárból forgatták.

A Star Wars: Episode IV – A New Hope a legtöbb bevételt hozó filmek örök ranglistáján jelenleg a 112 helyet foglalja el a 775 millió dollárral, de az inflációval kiigazítva már sokkal impozánsabb ez az eredmény. A Screenrant.com arról írt, hogy az 1977-es mozi bevételét, ha az inflációval kiigazítjuk, akkor csak három alkotás tudta felülmúlni. Ezek az Elfújta a szél, az Avatar és a Titanic.

Palpatine császár eredetileg nő volt

A Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back, vagyis a Birodalom visszavág az első film sikere után nagyon hamar, 1980-ban került a mozikba és azóta is ezt a részt tartják a legjobb Star Wars-alkotásnak az összes film közül.

Fotó: Star Wars V. rész – A Birodalom visszavág

Az A Birodalom visszavág emelte a tétet az előző részhez képest és bemutatta a közönségnek a háttérben álló igazi főellenséget, Darth Vader mesterét, a galaktikus birodalom uralkodóját, Palpatine császárt. Az eredeti filmekben egyébként csak uralkodóként hivatkoznak a császárra, teljes nevét csak az előzménytrilógiában kapta meg.

Érdekesség, hogy az uralkodó az eredeti, 1980-ban bemutatott filmben egy nő volt, vagyis egy női színész formálta meg. Az A Birodalom visszavágban a császárt Marjorie Eaton formálta meg, akit szintén utólag szinkronizáltak a kész produktumban. Az uralkodó Clive Revill hangján szólalt meg a filmben.

Az uralkodó végül nagyobb szerepet kapott trilógia lezárásában, A Jedi visszatérben, ahol már Ian McDiarmid játszotta el a Sötét oldal gonosz urát.