Az amerikai gazdagok világa jelentősen eltérhet attól függően, hogy melyik államról van szó. Az Egyesült Államok lakkoságának leggazdagabbjai a fővárosban, Washington D. C.-ben élnek, ahol a felső 5 százalék képviselőinek éves átlagkeresete 719 ezer dollár (260,6 millió forint) körül mozog. Az American Community Survey a 2022-es legfrissebb felmérése alapján vizsgálta az amerikai háztartások átlagjövedelmét és rangsorolta, melyik államokban keresnek a legjobban.

A felmérés szerint az elmúlt években Washington államban volt a legdrámaibb növekedés: ameddig 2017-ben még elég volt egy 378 ezer dolláros (137 millió forint) éves átlagkereset ahhoz, hogy az állam leggazdagabbjai közé kerüljön valaki, addig 2022-ben már 544 ezer dollárt (194,4 millió forint) kellett hazavinni ehhez.

A nagyjából 44 százalékos növekedés Seattle rohamos gazdasági növekedésének tudható be,

amely technológiai központtá vált olyan gyorsan fejlődő cégekkel, mint az Amazon, mivel itt található a cég székhelye – magyarázta Andrew Murray, a GoBankingRates vezető adattartalom-kutatója. Összességében is az amerikai gazdagok csak tovább gyarapodtak 2017 óta: akkoriban csak Connecticutban és Washingtonban volt 500 ezer dollár körül a felső 5 százalék határa. Öt évvel később már 11 államot jelentett és a fővárost: Washington, Kalifornia, Massachusetts, Hawaii, Virginia, Colorado, New York, New Jersey, Illinois, Maryland és Connecticut.

Murray szerint mindez egyértelműen a Covid-19 hatása:

a világjárvány utáni gazdaságpolitika a részvényárfolyamok, az ingatlanok és a megtakarítások növekedéséhez vezetett.

Míg a munkaadók emelték a legrosszabbul fizetett munkavállalók bérét a világjárvány fellendülése idején, „a vagyoni arányuk az országban valójában csökkent, mivel a gazdagok sokkal gazdagabbak lettek” – mondja Murray.

Ennyit keres egy gazdag amerikai

A felmérés szerit a következő amerikai államokban a legmagasabbak az éves átlagjövedelmek:

Connecticut: 656 438 dollár, New York: 621 301 dollár, Massachusetts: 617 199 dollár, Kalifornia: 613 602 dollár, New Jersey: 613 494 dollár, Washington: 544 518 dollár, Maryland: 540,934 dollár, Virginia: 531 035 dollár, Colorado: 507 181 dollár, Illinois: 503 970 dollár.

A legalacsonyabb határ Nyugat-Virginia államában van, ahol a felső 5 százalékba tartozáshoz elég, ha „csak” 329 620 dollárnyi (119,6 millió forint) éves átlagkeresettel rendelkezik egy munkavállaló.

Magyarországon legalább 500 millió forint kell ahhoz, hogy valaki bekerüljön a leggazdagabb 1 százalékba . Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője kiemelte: „Elmondható, hogy a világon végigsöprő a leggazdagabbak vagyonát gyarapította elsősorban. Soha nem látott mértékben emelkedett a leggazdagabb 1 százalék vagyona hazánkban is”.