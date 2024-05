Határozottság, konfliktuskezelés, problémamegoldó képesség és empátia – ezek a legfőbb vezetői tulajdonságok, melyek édesanyaként is elengedhetetlenek a magyarok szerint. A Yettel országos, anyák napja alkalmából készített kutatásában a vezetői kompetenciákat vetették össze az anyasághoz szükséges képességekkel. Többek között az is kiderült, hogy a gyereknevelés során tanult készségeket a munkavégzésben is lehet kamatoztatni.

Az alkalmazottak anyák napja alkalmából meghívhatták anyukájukat a Yettel törökbálinti irodaházába (Fotó: Yettel Magyarország)

Az empátia az anyáknál és a vezetőknél is fontos

A felmérés vizsgálta a legfontosabb vezetői és anyai tulajdonságokat is.

A válaszadók kiugró arányban, 70 százalékkal a határozottságot jelölték meg mint az egyik legfontosabb vezetői tulajdonság.

Az ezt követő öt helyen szereplő kvalitások pedig a megkérdezettek felénél egyforma hangsúllyal szerepeltek: a szervezői készségek (53 százalék), a konfliktuskezelés (51 százalék), a kommunikációs készségek (51 százalék), problémamegoldó képesség (45 százalék) és empátia (40 százalék). Érdekesség, hogy utóbbit leginkább a nők tartják lényeges vezetői tulajdonságnak (44 százalék).

Az anyák esetében a megkérdezettek szerint a legfontosabb az empátia (73 százalék), amit a rugalmasság és a problémamegoldó képesség (48-48 százalék) követett. A kitöltők közel fele ugyancsak fontosnak tartja a konfliktuskezelést (47 százalék), a megbízhatóságot (46 százalék), valamint a határozottságot és döntéshozatali képességet (45 százalék) is.

Habár az arányokban vannak különbségek, a felmérésben részt vevők úgy gondolják, több olyan vezetői tulajdonság van, ami az édesanyáknál is elengedhetetlen. Ilyen

a határozottság és döntéshozatal,

a konfliktuskezelés,

a problémamegoldó képesség, továbbá

az empátia.

Az anyukák arról is dönthettek, hogy folytassa-e a Yettel az 5G-hálózatának bővítését (Fotó: Yettel Magyarország)

A gyereknevelésben tanult készségek a munkában is kamatoztathatók

Tízből nyolc magyar szerint a gyereknevelés során tanult készségeket a munkavégzésben is lehet kamatoztatni. „Mind az édesanyák, mind a vezetők sokféle feladatot oldanak meg és kezelnek egyszerre, gyakran vállalnak felelősséget a döntéseikért. Hiszünk abban, hogy a gyereknevelés során tanult készségek a munkavégzésben is értékes eszközzé válhatnak, éppen ezért például kiemelt figyelmet fordítunk a szülési szabadságról visszatérő anyukákra, akik az élethelyzetükből adódóan különös rugalmasságot igényelnek a munkaidő-beosztásban, cserébe viszont a munkaszervezésben, hatékonyságban esetenként felülmúlják munkatársaikat. Folyamatosan törekszünk arra, hogy mindinkább családbarát munkahelyet teremtsünk, melyet a 2021-ben bevezetett apasági, majd a 2023-ban bevezetett nagyszülői szabadság is támogat” – mondta Szalai Enikő, a Yettel Magyarország HR vezérigazgató-helyettese.

A Yettel tavaly szervezte meg először anyák napi eseményét, melynek keretében az alkalmazottak meghívhatták anyukájukat a mobilszolgáltató törökbálinti irodaházába. A nagy sikerre való tekintettel a programot idén is megtartották: ezúttal az édesanyák egy napra cégvezetői pozícióba kerülhettek.

Dönthettek például arról, hogy folytassa-e a Yettel az 5G-hálózatának bővítését, illetve hogy egységes vagy differenciált fizetésemelést hajtson-e végre a jövőben.

Egy jelenleg üresen álló üzlethelyiség sorsáról, valamint egy bonyolult, előfizetői jogi esetről is kifejthették véleményüket.