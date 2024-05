Felmérés: népszerű a generatív mesterséges intelligencia, de nehéz bizonyítani a technológia gazdaságosságát

Az Egyesült Államokban, a Németországban és az Egyesült Királyságban megkérdezett cégek 29 százaléka válaszolta azt, hogy már telepítettek és használnak generatív mesterséges intelligenciát (MI) – derül ki a Gartner 2023 negyedik negyedévében végzett felméréséből, amelyben 644 válaszadó felelt a kérdésekre.

Sok cég használja már a mesterséges intelligenciát / Fotó: Stock-Asso

A felmérés azt is megállapította, hogy a programokba épített MI – például a Microsoft Copilot for 365 vagy az Adobe Firefly – a legkedveltebb megoldás a vállalatok körében, a válaszadók 34 százaléka szerint ezt használják elsősorban. Ezzel szemben a technológia önálló használata (ChatGPT, Gemini) kevésbé népszerűnek számít 19 százalékkal.

Az MI-modellek testre szabása (21 százalék) vagy a promt engineering (25 százalék) sem annyira felkapott. A felmérésben részt vevők 49 százaléka szerint a mesterséges intelligencia bevezetésének az a legfőbb akadálya, hogy nehéz bizonyítani a technológia gazdaságosságát. A válaszadók 42 százaléka azt felelte, hogy gondot okoz

a mesterséges intelligenciához szükséges szakemberek, tehetségek hiánya, ami szintén megnehezíti az MI telepítését.

A technikai nehézségeket, az adatokkal kapcsolatos problémákat és az MI iránti bizalmat 39 százalék találja problémásnak, ami szintén akadályozza a technológia alkalmazását. A Gartner szerint a cégek 9 százaléka számít MI-érettnek, vagyis ők használják a legjobban és a leggazdaságosabban a technológiát.

A témában magyar kutatás is készült néhány napja: a Bizalmi Kör felmérése szerint magyar cégvezérek több mint fele lehetőséget lát a mesterséges intelligenciában, és nem veszélyt, sőt a válaszadók 21 százaléka úgy véli, hogy a vállalatában az MI fő stratégiai terület.

Mindenki mesterséges intelligenciát fejleszt

A több mint másfél éve elindított ChatGPT villámgyorsan meghódította az internetet, mivel képes az emberi beszélgetés pontos utánzására, szöveget generál, képeket és videókat készít. Tud dalokat komponálni, recepteket, e-maileket szerkeszteni vagy fogalmakat tömören összefoglalni az interneten talált információk felhasználásával.

Mindez felkeltette a riválisok érdeklődését is, és jó néhány cég dobta piacra a saját megoldását, valamint a vállalatok azzal igyekeznek a hírekbe kerülni, illetve növelni az eladásokat, hogy termékeikbe MI-t építenek be. Így tett a Microsoft mellett Elon Musk, de van már orosz chatbot is. Így aztán érthető, hogy sokan igyekeznek kihasználni a technológia előnyeit.