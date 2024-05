Az elmúlt évek nemcsak a világjárvány miatt voltak nehezek a Disney-nek, hanem mert a mozinézők igényei is jelentősen megváltoztak. Ameddig 2019-ben még sikerült hét produkciónak is megugrania az egymilliárd dolláros (361,1 milliárd forint) bevételi álomhatárt, addig 2023-ban ennek a közelébe sem ért egy film sem, 2014 óta először. Ez pedig azt jelenti, hogy még a Skywalker-saga utolsó felvonása és az „élőszereplős” Az oroszlánkirály is képes volt magas bevételi számokat termelni, annak ellenére, hogy mindkét filmet elég sok negatív kritika érte mind nézői, mind szakmai oldalról.

Disney-fiaskó: ekkorát buktak a tavalyi blockbusterek / Fotó: Romain Longieras / AFP

Mekkorát bukott a Disney 2023-ban?

A sors fintora, hogy 2019-ben pont a Marvel Kapitány volt az egyik Disney-produkció, ami átlépte az egymilliárd dolláros bevételt, négy évvel később pedig a folytatás, a Marvelek bevétele éppen alig lépte át a 200 millió dollárt. Ugyanez igaz a Skywalker korára is: pár éve még egy régi franchise új részével kellően meg lehetett mozgatni a moziba járókat, tavaly viszont az Indiana Jones és a sors tárcsája csúfosan megbukott a kasszáknál. A két blockbusternek szánt film mellett pedig animációs és streamingfronton sem teljesített valami jól – írja az Express.

A Disney összesen 628 millió dollárt (226,7 milliárd forint) veszített a Marvelek, az Indiana Jones és a sors tárcsája, a Kívánság és a Kísértetkastély bukásai miatt.

Ez pedig pontosan jelzi, hogy sem a moziközönség, sem pedig a Disney+-előfizetők nem kíváncsiak jelenleg a hasonló tartalmakra. Vagyis, ez nem teljesen igaz, mivel a Star Wars népszerűsége valójában napjainkig töretlen (legfőképpen a streamingtartalmak), tehát nem feltétlen a régi címmel van a gond, hanem azzal, hogy mekkora rajongótáborral bír. Az Indiana Jones népszerűsége pedig jelentősen lecsökkent az évtizedek alatt.

Star Wars-hullámvölgy – a Disney-nek még mindig nem kifizetődők a filmek Már 12 éve hogy a Disney megvásárolta a Lucasfilmet a Star Wars megalkotójától, George Lucastól, ám az azóta készült filmek nem termeltek annyi tiszta bevételt, ami visszaforgatta volna az akvizíció költségeit. Természetesen a Star Wars-tematikájú termékek hatalmas bevételt hoznak a cégnek, a filmek és a sorozatok magas költségvetése azonban jócskán leterheli a cég számláját.

Miért került lejtőre a cég?

Ugyanez igaz a Marvel-tartalmakra is: a Marvel Filmes Univerzum rajongói a Bosszúállók: Végtelen háború és Végjáték után hiányolják az összetett karaktereket és a vegyes hangulatú filmeket, a Marvelek pedig nem nyújtott többet egy könnyed, helyenként humoros másfél óránál. A Kívánság és a Kísértetkastély pedig egyértelműen fémjelzi, hogy

a nézőknek ma már nem elég egy, a vezetőség szerint népszerű témát feldolgozó, dalokkal teletűzdelt animációs film, vagy egy régi klasszikus véletlennek tűnő feltámasztása.

Ha pedig a nézői és szakmai értékelések nem lennének elegek, a 628 millió dolláros bevételi mínusz beszél helyettük is.

A Disney annak ellenére, hogy egy 60 milliárd dolláros (közel 22 ezermilliárd forint) beruházással bővíti a élményparkjait, nem büszkélkedhet jó számokkal. Gondolhatnánk, hogy nincs megfelelőbb cég egy streamingplatform elindítására, mint a Disney, viszont, ami hibát el lehetett követni, azt mind elkövették. A soha el nem záródó pénzcsap nem volt elég a potenciális előfizetők meggyőzéséhez, ez pedig hamar arcon csapta a cégóriást is, ugyanis bő egy évvel a Disney+ startja után már több mint 11 milliárd dolláros (közel 4000 milliárd forint) veszteséggel kellett szembenézniük. Ez pedig olyan pénzügyi és ideológiai útvesztőbe taszította a céget, melyből a mai napig nem jött ki teljesen.