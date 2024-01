A tavalyi év egyik fontos tanulsága marketinges szempontból, hogy a vállalkozásoknak el kell engedniük a Facebookot, ha a fiatalabb generációkra akarnak célozni. A legtöbb cég főleg a Facebookon kommunikál, miközben a fiatalok inkább az Instagramot, de legfőképp a TikTokot fogyasztják. A 14–25 év közötti korosztály akár napi négy óránál is többet használja ezeket a platformokat.

Fotó: Shutterstock

A legfontosabb platform tehát a TikTok, ami azt is jelenti, hogy a közösségimédia-reklámok formátuma is átalakul. Ugyan továbbra is a rövid és gyorsan fogyasztható videós tartalmakkal lehet a legtöbb embert elérni, de 2024-ben hangsúlyt kaphatnak az élő közvetítések is a marketingben.

A vállalkozások marketingeseinek továbbra sem lesz egyszerű feladatuk. 2024 az alkalmazkodóképesség és az innováció éve lesz

– mondta a Magyar Marketing Fesztivál főszervezője, Miklovicz Norbert. A szakértő arról is beszélt, hogy az influenszermarketing még mindig az elsődleges reklámforma a cégek számára, a marketinget aktívan használó cégek 90 százaléka költ ilyen kampányokra. Azonban itt is megfigyelhető egy változás. Az influenszermarketing kezd eltolódni a mikro- és nanoinfluenszerek felé, vagyis a százezer követő alatti véleményvezérekhez. A nagy, több százezer követős influenszerekhez képest ezek a kisebb tartalomgyártók sokkal hitelesebbek, illetve a követőbázisuk is aktívabb.

El kell felejteni a gépelést, az internet a hangalapú keresés felé halad

2024 egyik nagy trendje a hangalapú keresés előretörése lesz az online térben. A szakértők arra számítanak, hogy idén az összes keresés 63 százaléka lehet hangalapú, vagyis a felhasználó nem begépeli a kulcsszavakat, hanem bediktálja az okostelefonba.

A termékeket egyre inkább a fenntarthatóság adja el, sok vásárló lojálisabb azokkal a cégekkel szemben, amelyek zölden működnek.

Nagy változás előtt állnak az eddigi ügyfélszolgálati chatbotok, amelyek immár az MI (mesterséges intelligencia) tudásával felvértezve (pl. betöltött termékinformációk) magasabb vásárlási élményt nyújthatnak.

Tovább dübörög szakmai körökben is az előfizetéses üzleti modell. Igaz, az amerikai átlagot még nem értük el, ott átlag 12 előfizetés van háztartásonként, de elkezdődött a szakmai, vállalati szegmensekben is a megújuló fizetési modellre épülő szolgáltatások versenye (pl. előfizetéses szoftverek, exkluzív tartalmak, extra szolgáltatások).

A magyarországi online kiskereskedelem bruttó forgalma némileg (8,8 százalék) növekedett, de a növekedést a hazánkba beáramló és jobb vásárlási élményt kínáló külföldi shopok hajtják.

A tranzakciók több mint felénél utánvéttel fizetnek a vásárlók, és 72 százalékban házhoz szállítást kérnek. A magyar webáruházpiac 36 ezer webshopot ölel fel. Az átlagos kosárérték 17 200 forint. A vásárlók 60 százaléka 2024-ben már mobilról vásárol.

A fenti információk a Magyar Marketing Fesztivál szervezői által szerkesztett Marketing Trendriportból származnak. Az eddigi évek alatt mindig telt házas Magyar Marketing Fesztivál 2024. január 25-én, immár 11. alkalommal − a szervezők közleménye szerint – minden eddiginél erősebb szakmai előadásokkal és tematikus termekkel nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Az esemény célja – a hagyományokhoz híven − a 2024-es év várható üzleti és marketingtrendjeinek bemutatása, a vállalkozások, cégvezetők és döntéshozók felkészítése az idei év kihívásaira. Emellett kiállítással és moderált kapcsolatépítéssel készülnek a szervezők.