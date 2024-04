A Mobilfox által meghirdetett eseménynél egyelőre nem ismertek a pénzjuttatás pontos körülményei – válaszolta megkeresésünkre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Mint írtuk, szombat délután „pénzeső” hullott a Deák téren járókra. Szépréthy Roland, a Mobilfox influenszere kétmillió forintot szórt szét a cég irodájának tetejéről, miután nézeteltérésbe keveredett főnökével: a vállalat alapítója, Diller Kevin állítólag kirúgta Szépréthyt, mire ő 25 százalék tulajdonrészt vagy szerinte azzal egyenértékű százmillió forintot követelt.

A Mobilfox agresszív marketingje megosztó, de kétségkívül hatékony / Fotó: Mobilfox / Facebook

A kérdésünkre közölte: általánosságban elmondható, hogy a magánszemély minden jövedelme adóköteles, kivéve, ha az a törvény alapján adómentes. Az adókötelezettséget befolyásolják a juttatás körülményei és az is, hogy a magánszemélyeknek adott juttatás magánszemélytől vagy kifizetőtől származott-e.

Kérdés azonban, hogy Szépréthy Roland, a Mobilfox influenszere milyen minőségben szórt szét kétmillió forintnyi ezrest. A NAV szerint

ha a készpénzt egy magánszemély osztotta szét más magánszemélyek között, akkor ez az ingyenesen juttatott készpénz a magánszemélyek adómentes bevételének számít.

Ha azonban a készpénzjuttatást egy kifizető nyújtotta a magánszemélyeknek, akkor ez a magánszemélyek összevont adóalapba tartozó egyéb jövedelmének tekinthető, amelyre a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései az irányadók. A kifizetőre pedig – a magánszemélynek juttatott egyéb jövedelem után – a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény szabályai vonatkoznak.

A NAV kiemelte, hogy az adókötelezettséget csak a juttatásra vonatkozó részletes információk alapján lehetne meghatározni, így további konkrétummal egyelőre nem tudnak szolgálni.

Sokan felháborodtak, a főváros is lépett

Ha a NAV nem is vizsgálta még, úgy tűnik, nem úszta meg a cég a virágágyások letaposásával és fiatalok veszélyeztetésével járó akciót:

három eljárást is a nyakába kap a Mobilfox a szombati botrányos PR-akciója miatt.

A Főpolgármesteri Hivatal nem nézi el a történteket, és eljárást akaszt a nyakába a Mobilfoxnak. Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes pedig most részletesen is elmondta, mi lesz a következménye a cég reklámfogásának. Egyfelől bejelentette, hogy illegális közterület-használat miatt rövid úton bírságot szabnak ki. Ennek nagyságrendjét a Világgazdaság kérdésre nem kívánta meghatározni, de megerősítette, hogy milliós összegről lesz szó.

Nem tudom, lesz-e bátorságuk az influenszereknek bíróságra menni ezek után. Remélem, bocsánatot kérnek, és kifizetik

– jegyezte meg. A Mobilfox ugyanis még csak nem is kért előzetesen hozzájárulást a rendezvény megtartásához. A Budapesti Közművek ki fogja számlázni a tönkretett virágágyások helyreállításának költségét is, a főváros pedig a kormányhivatalhoz fordult, hogy jogosulatlan reklámtevékenység miatt is indítson eljárást a Mobilfox ellen.

Kamaszként vitte sikerre a Mobilfoxot az alapító

A vállalatot Diller Kevin alapította 2017-ben, 15 évesen, a vállalkozás törhetetlen telefontokjairól és szállóigékké vált reklámjairól lett ismert. Ma már tizenegy országban van jelen. A legutóbbi, 2022-es nyilvános adatok szerint

4,2 milliárd forintos árbevétel mellett 210 milliós adózott eredményük van.

A Mobilfox agresszív marketingje elég megosztó, a most hét végi pénzszórás mellett