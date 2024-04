Három eljárást is a nyakába kap a Mobilfox a szombati botrányos PR-akciója miatt – erről is beszélt az általános főpolgármester-helyettes csütörtök délután egy háttérbeszélgetésen.

Pénzszórási botrány: milliókra bírságolják a Mobilfoxot, és ezzel még nincs vége / Fotó: Mobilfox / Facebook

Mi az a Mobilfox pénzszórási botrány?

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, pénzeső hullott szombat délután Budapesten, a Deák téren. Történt ugyanis, hogy Szépréthy Roland, a Mobilfox – ez egy telefontokokat gyártó magyar cég – influenszere, valamint az alapító Diller Kevin kétmillió forintot szórt szét ezres címletekben a cég irodájának tetejéről, majd aztán a téren vonulva.

A szürreális eseményen rengeteg fiatal jelent meg, egymást lökdösték, taposták, hogy összeszedjék az ezreseket. Nem meglepő módon a marketingkampány káoszba fulladt,

valaki rosszul lett,

mentőt és rendőrt kellett hívni a helyszínre,

állítólag az egyik fiatal leesett valahonnan,

ráadásul a frissen beültetett virágágyásokat is széttaposták.

Hasonló primitív médiahekk nem példa nélküli a nagyvilágban, de itthon azért szokatlan. Bár ahogy a 444.hu megjegyezte, nem a Mediafox az egyetlen, amely ilyesmiben utazik: a Balázs Kicks cipőbolt egy ismert streamerpáros legújabb pólóját kezdte el árusítani, amit úgy jelentettek be, hogy eljátszották, ahogy élő adásban elrabolják őket. Az átverés megtette a hatását, több száz ember állt sorba az üzlet előtt minimális rend nélkül, az úttesten is.

Mindenesetre a Mobilfox akciójának magas hozzáadott értékét az alábbi videó hűen bemutatja.

Milyen büntetést kap a Mobilfox a pénzszórásért?

Az már szerdán kiderült, hogy a Főpolgármesteri Hivatal nem nézi el a történteket, és eljárást akaszt a nyakába a Mobilfoxnak. Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes pedig most részletesen is elmondta, mi lesz a következménye a cég reklámfogásának.

Egyfelől bejelentette, hogy illegális közterület-használat miatt rövid úton bírságot szabnak ki. Ennek nagyságrendjét a Világgazdaság kérdésre nem kívánta meghatározni, de megerősítette, hogy milliós összegről lesz szó.

Nem tudom, lesz-e bátorsága az influenszereknek bíróságra menni ezek után. Remélem, bocsánatot kérnek, és kifizetik

– jegyezte meg. A Mobilfox ugyanis még csak nem is kért előzetesen hozzájárulást a rendezvény megtartásához. Ezért tehát „nem kicsi” büntetést fognak kapni hamarosan, de ezzel még nincs vége. A Budapesti Közművek ugyanis ki fogja számlázni a tönkretett virágágyások helyreállításának költségét is, a főváros pedig a kormányhivatalhoz fordult, hogy jogosulatlan reklámtevékenység miatt is indítson eljárást a Mobilfox ellen.

„Tragédia lehetett volna belőle, legalább minimális felelősségérzete legyen már annak, aki kivisz gyerekeket az utcára” – kommentált végezetül Kiss Ambrus.