A nagy amerikai szerkesztőségek közösen perlik az OpenAI-t és a Microsoftot

A mesterséges intelligenciák az interneten fellelhető minden adatot felhasználnak, ezzel pedig vélhetően szerzői jogokat sértenek. Nyolc amerikai szerkesztőség, többek között a The New York Daily New, A Chicago Tribue, vagy a Denver Post beperelte az OpenAI-t és a Microsoftot, amiért a ChatGPT engedély nélkül használja fel a cikkeiket. Hasonló akcióba kezdtek az amerikai zenészek is korábban.

2024.04.30. 21:05 | Szerző: VG/MTI

Nyolc amerikai lap indított pert kedden a ChatGPT-t készítő OpenAI és a Microsoft ellen a szerzői jogok megsértése miatt a New York-i szövetségi bíróságon. A nagy amerikai szerkesztőségek közösen perlik az OpenAI-t és a Microsoftot / Fotó: Shutterstock A The New York Daily News, a Chicago Tribune, a Denver Post más lapokkal közösen azt állítja, hogy a technológiai vállalatok szerzői jogi oltalom alatt álló több millió cikket használtak fel bármilyen engedély vagy ellentételezés nélkül ahhoz, hogy segítségükkel fejlesszék a mesterséges intelligenciájú chatbotok képességeit. Dollármilliárdokat költöttünk arra, hogy információkat gyűjtsünk és híreket adjunk kiadványainknál, és nem engedhetjük meg az OpenAI-nak és a Microsoftnak, hogy a mi kárunkra, a mi munkánk ellopásával fejlesszék a nagy technológiai szabálykönyvet és építsék fel saját vállalkozásukat – írta Frank Pine, a MediaNews Group és a Tribune Publishing főszerkesztője állásfoglalásában. Háborút indítottak a sztárok a mesterséges intelligencia ellen A mesterséges intelligencia immár képes helyettesíteni az embereket a kreatív szakmákban. A Suno nevű MI egy gombnyomásra, néhány másodperc alatt bármilyen témáról bármilyen stílusú dalt generál. A művészek most megkongatták a vészharangot, több százan fogtak össze a technológia megállításában. A Microsoft nem reagált megkeresésekre az ügyben, az OpenAI pedig közölte, gondot fordít a hírlapok támogatására. A mostani pusztán a legújabb azon perek sorában, amelyek a két technológiai vállalattal szemben indultak szerzői jogok megsértése címén. Egyebek között a The New York Times, de olyan nagysikerű szerzők is pereltek, mint John Grisham, Jodi Picoult és George R.R. Martin. A cégek azzal érvelnek, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése nyilvánosan elérhető internetes tartalmak kiaknázásával az amerikai szerzői jogi törvényben meghatározott méltányos használat fogalmának védelme alá tartozik.