Mesterséges intelligencia a háztartásban: az LG megreformálhatja az otthonunkat

Mára a mesterséges intelligencia (MI) a napról napra változó vezető technológiák egyik éllovasa lett, és nem múlik el úgy hét, hogy valami újdonsággal ne találkoznánk. Egy ilyen gyorsan változó technológia esetében az emberek hajlamosak (joggal) óvatosak lenni, de a rém- és álhírek között könnyen megfeledkeznek arról, hogy az MI nem egy új keletű találmány, valamint hogy korábban nem látott megoldásokat kínál a közös problémákra az orvostudománytól a klímaváltozásig. De nem kell ilyen messzire mennünk, ugyanis a háztartásban is könnyen segítségünkre lehet a technológia.

Mesterséges intelligencia a háztartásban: az LG megreformálhatja otthonainkat / Fotó: Shutterstock

A mesterséges intelligencia új korszakot nyithat a háztartásokban

Az LG Electronics Inc. nemsokára bemutatja a Google MI-rendszerét, a Geminit tartalmazó otthoni robotokat – ez a két vállalat első robotfejlesztési partnersége. Együttműködésük várhatóan felgyorsítja az LG térnyerését a háztartási robotok világpiacán, különös tekintettel az érzékenyebb és személyre szabott MI-funkciókkal rendelkező termékek terén. A két cég tavaly óta dolgozik együtt a fejlesztésen.

Az első MI-vel rendelkező LG-robotokat 2025-ben tervezik piacra dobni.

Iparági források szerint június 27-én, a Google Cloud Summit Seoul 2024 rendezvényen mutatják be az intelligens robotot, a CLOi új modelljét. A legújabb CLOi-modell az LG Electronics empatikus intelligencia technológiáját mutatja be, amivel teljes körű háztartási menedzserként szolgál majd. Eltérően a jelenlegi felszolgálórobotoktól, az LG új modellje a Gemininek köszönhetően képes lesz felmérni a háztartás és tulajdonosa körülményeit is.

A CLOi egyik jelenlegi felszolgálórobotja / Fotó: LG

A források szerint az LG elképzelése a következő: a felhasználó hazatér, a CLOi robot köszönti őt az ajtóban, hangjuk és arckifejezésük elemzésével felismeri érzelmeit, és kiválasztja a hangulatának megfelelő zenét vagy egyéb tartalmat. Továbbá az új modell képes lesz időjárási frissítéseket közölni, emlékeztetni a személyes ütemterünkre és gyógyszeradagolásunkra is. A SkyQuest Technology Consulting szerint

a újszerű szolgáltató robotok globális piaca 2031-re várhatóan háromszorosára, 107,8 ezermilliárd vonra (28,4 ezermilliárd forint) nő, szemben az idei 31,5 ezermilliárd vonnal.

Többek szerint a mesterséges intelligencia magától kevés a térnyeréshez, ezért kellenek olyan platformok, mint például az LG új robotja, melyek eszközként használják a különböző MI-rendszereket, és ezzel népszerűsítik őket. Erre jó példa az is, hogy a Financial Times nemrég leszerződött a ChatGPT-vel: az OpenAI híres csetbotja mostantól egy igazi pénzügyi nagyágyútól fog tanulni, ugyanis a napilap szerint fontos, hogy megbízható forrásból tanuljon a mesterséges intelligencia. A Financial Times ezzel járul hozzá az MI fejlesztéséhez, miközben a ChatGPT népszerűsíti tartalmait.