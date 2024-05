Egy óriáscég kitiltja P. Diddy zenéjét, miután kikerült egy videó, amelyben brutálisan bántalmazza barátnőjét

A luxus-edzőkerékpárokkal és edzésprogramokkal foglalkozó cég közölte, oktatóik már nem használják Sean Combs „P. Diddy” zenéjét az újonnan készített edzéseiken. A Peloton nevű cég streamingedzéseket is tart, és a jövőben már nem használják fel a zenész-producer zenéit, ugyanis a CNN nyilvánosságra hozott olyan biztonsági felvételeket, amelyeken az látható, hogy

az előadó brutálisan bántalmazta volt élettársát még 2016-ban egy Los Angeles-i hotel folyosóján. Az áldozat a lift előtt állt, a rapper tarkón ragadja, földre löki, belerúg a fekvő nőbe, majd végighúzza a földön.

Fotó: NurPhoto / AFP

Nagyon komolyan vesszük ezt a problémát, és megerősíthetjük, hogy a Peloton felfüggesztette Sean Combs zenéjének használatát, valamint eltávolította a Bad Boy Entertainment Artist Seriest a platformunkról

– közölte a Peleton a privát tagoknak szóló Facebook-oldalán a TMZ szerint.

A nyilvánosságra került botrány után P. Diddy az Instagram-oldalára feltöltött egy videóüzenetet, amelyben úgy fogalmazott: „A viselkedésem azon a videón megbocsáthatatlan. Teljes felelősséget vállalok a videóban szereplő tetteimért.”

Undorodtam akkor is magamtól. Most is undorodom

– mondta az előadó. A videóban azt is állította, hogy az esetet követően szakemberekhez fordult, terápiára és elvonóra is járt.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a hiphopmogul az elmúlt időszakban a botrányai miatt került be a sajtóba: szövetségi nyomozók szállták meg a Los Angeles-i és miami otthonát, miután többen emberkereskedelemmel és szexuális kizsákmányolással vádolták meg. Tavaly robbant a botrány azzal a hírrel, hogy több nő is erőszakkal vádolta meg P. Diddyt, egy nő pedig azzal fordult a bírósághoz, hogy 17 éves korában csoportos erőszak áldozata lett, az elkövetők között az előadót is nevesítette.