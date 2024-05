Zöldítés, fenntarthatóság, mentális egészség – az ott dolgozókra szabják a jövő irodáit

A jövő irodáit egyre inkább az ott dolgozók igényei szerint kell kialakítani, mindenki számára meg kell találni az ideális munkateret. Ezt a koncepciót teremti meg a CPI Hungary a BudaPart Gate irodaház bérlőinek is. A vállalat Magyarországon elsőként vezette be a zöld bérleti szerződés fogalmát és rendszerét, amely a mai fenntarthatósági követelményeknek maximálisan megfelel. Azt kívánják elérni, hogy az irodákban rövid és hosszú távon is növelhető legyen a dolgozók mentális egészsége.

2024.05.10. 07:49 | Szerző: VG

Ahogy arról a Világgazdaság korábban írt, önmagában az irodaház már nem elég vonzó, a jövő a vegyes funkciójú épületeké. A piaci igények és a fejlesztői logika egyértelműen a kompaktabb irodaterek és a komplexebb szolgáltatásokat kínáló, hatékonyabb épületek felé mutat, amelyek karbonsemlegesen és alacsony költséggel üzemeltethetők. Zöldítés, fenntarthatóság, mentális egészség – az ott dolgozókra szabják a jövő irodáit / Fotó: CPI Hungary Fontos az (irodai) dolgozók mentális egészsége Magyarország legnagyobb irodaállomány-tulajdonosa és -üzemeltetője, a CPI Hungary hazánkban elsőként kínál zöld bérleti szerződést (fenntarthatósági megállapodást, melynek keretében évente kétszer tartanak fórumokat a környezettudatos lehetőségekről, illetve hogy a bérlőkkel együtt hatékonyan csökkentsék az ingatlanok és bérlemények környezetre gyakorolt negatív hatásait). A legújabb fecske a zöldítésben a BudaPart Gate irodaház, amelyet már eleve úgy terveztek, hogy maximálisan megfeleljen a fenntarthatósági követelményeknek. Egyebek között energiahatékony gépészeti megoldások és homlokzati szerkezet,

energiatakarékos világítás,

víztakarékos öntözés,

elektromos autótöltők, valamint

a beépített újrahasznosított anyagok magas aránya jellemzi az ingatlant. Mindez hozzájárult, hogy a BudaPart Gate LEED Gold zöldminősítést kapjon. A budapesti irodapiacon az irodaházak átlagéletkora 14 év körül mozog, és a 4,3 millió négyzetmétert elérő állomány mintegy negyede 2004 előtt épült. A BudaPart városnegyed kapujában található 20 ezer négyzetméteres BudaPart Gate-et 2020-ban adták át, három évvel később került a CPI kezelésébe. A létesítményt a Lágymányosi-öböl és egy hatalmas zöld park veszi körbe, ahol rekreációs, sportolási, valamint szórakozási lehetőségek várják az embereket. A jövő irodáit ugyanis egyre inkább az ott dolgozók igényei szerint kell kialakítani, mindenki számára meg kell találni az ideális munkateret. A CPI egyik épületében iroda bérelhető, a másikban közösségi térben lehet dolgozni, de rendelkezésre áll több konferenciaterem is. A vállalat a Humán Innovációs Programon keresztül és a myhive márkával magas színvonalú jólléti szolgáltatásokat nyújt a bérlőknek. Ezzel azt kívánják elérni, hogy rövid és hosszú távon is növelhető legyen a dolgozók mentális egészsége. A BudaPart Gate-et a Lágymányosi-öböl és egy hatalmas zöld park veszi körbe / Fotó: Róka László Egyensúlyi környezetet kell kialakítani a munkahelyen is Gereben Mátyás, a CPI Hungary országmenedzsere lapunknak korábban úgy fogalmazott, hogy mivel a munkahelyükön jelentős időt töltenek el az emberek, ennek megfelelően olyan egyensúlyi környezetet kell kialakítani, hogy szívesen járjanak be oda az alkalmazottak. „Akár nap mint nap új ötleteket kell bevetni” – jegyezte meg. Szerinte a bérlők által megteremtett munkakörülményeken túl a komfortérzethez tesz hozzá, ha az irodaházban ott van a masszázsszoba és a TRX-terem, amelyet a munkavállaló bármikor használhat, és van havonta mondjuk két kulturális rendezvény (például koncert, felolvasóest, könyvbemutató vagy aktuális témákról szóló vitaest). A társaság hazánkban jelenleg több mint 603 ezer négyzetméternyi kereskedelmi ingatlanterületet kezel, az assetmenedzsment divíziója 51 fővel működik. A magyarországi „gyűjteményük” összértéke 1,3 milliárd euró, azaz 505,86 milliárd forint, az itthoni kihasználtságuk pedig 93 százalékos.