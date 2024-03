Nyaraló és befektetés egyben Lakásvásárlásnak vagy -kiadásnak magánszemélyként sincs semmilyen akadálya, Diána több ok miatt mégis cégalapítás mellett döntött. Marketingkommunikációs és ingatlanhasznosító vállalkozása lett a spanyol cégének fő tulajdonosa, a két cég tevékenységi köre is azonos. A cégalapítás Spanyolországban is több időt és energiát igényel, mint magánemberként ingatlan vásárolni, de még így is az első ingatlanok megtekintésétől számított három hónapon belül birtokba vehették befektetésnek és családi nyaralónak választott lakásukat Costa del Sol egyik leghangulatosabb városában, Benalmádenán. Az ügyintézés során jártak bankban, közjegyzőnél, könyvelőnél, a helyi adóhivatalban, az önkormányzatnál és a rendőrségen is. Jóllehet Diána párjának anyanyelve spanyol, néha a profi nyelvismeret sem lett volna elég, ha nincs, aki a helyi szabályokat és a folyamatokat jól ismerve segíti spanyol ingatlanvásárlásukat.