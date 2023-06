A rabszolgaság és annak következményei máig fontos részét képezik az amerikai kultúrának, az utóbbi években pedig egyre többen követelik, hogy az Egyesült Államok fizessen jóvátételt a múlt bűneiért. Hogy mennyit, arról egy kaliforniai testület adott ki jelentést, és a végösszeg akár több száz milliárd dollárba kerülhetne az adófizetőknek – írta a Bloomberg.

Fotó: DAVID CLIFF / AFP

2020-ban, a George Floyd halálát követő tüntetéssorozat árnyékában Kalifornia állam kormánya összeállított egy munkacsoportot, amely egy, az elmúlt években újra népszerűvé vált kérdésre próbált választ találni:

Mennyi kártérítést kellene fizetnie az Egyesült Államoknak a rabszolgák leszármazottainak?

A gondolatmenet a következő módon vezethető le – nagyjából 250 év rabszolgaság, 90 év Jim Crow-féle apartheid és 35 év rasszista lakáspolitika után a modern afroamerikaiak, azaz feketék súlyos hátrányba kerültek más rasszok képviselőivel, elsősorban a fehérekkel szemben. S bár az utóbbi évtizedekben az amerikai kormány jelentős beruházásokat hajtott végre, amelyek a feketék taníttatását, életkörülményeit és munkaerőpiaci helyzetét támogatta, a különbség továbbra is szembetűnő.

A jóvátétel támogatói ezért nem csak ezeknek a programoknak a kibővítését és a feketék szociális megsegítését akarják elérni, hanem egy pénzbeli kártérítést követelnek, amelyet az USA a rabszolgák leszármazottainak fizetne ki egy összegben. A munkacsoport pedig arra a következtetésre jutott, hogy

az államnak személyenként akár az 1,2 millió dollárt is ki kellene fizetni jóvátételként.

Számításaik során több tényezőt is figyelembe vettek, az eredmény pedig nagyjából ezekből állna össze:

Az emberi élet minden egyes évének statisztikai értéke, figyelembe véve a várható élettartam faji különbségeit: 13 619 dollár .

. Az afroamerikaiak alacsonyabb arányú lakás- és földtulajdona miatt hiányzó vagyon: 148 099 dollár .

. A feketék tulajdonában lévő vállalkozások átlagos értékvesztése: 77 000 dollár .

. Az aránytalan bebörtönzés minden egyes éve faji alapon számítva, az elvesztett bérek és szabadság kombinálásával: 159 792 dollár.

Tekintettel arra, hogy az átlag amerikai állampolgár összes megtakarítása mindössze ötezer dollár, egy ilyen mértékű program egy csettintésre milliomossá tehetné a feketéket, legalábbis Kaliforniában.

A javaslattal azonban több probléma is van, például az, hogy ezt ki fizetné ki?

A munkacsoport számításai szerint a végösszeg elérheti a 800 milliárd dollárt – ez közel háromszorosa az állam éves büdzséjének.

Ráadásul Kalifornia a következő pénzügyi évben várhatóan 32 milliárdos deficitbe fog kerülni, tovább csökkentve a jóvátételi terv esélyeit.

A másik nagy probléma, hogy ki számít a rabszolgák utódjának? Bár az amerikaiak szeretnek azon szörnyülködni, hogy milyen rasszista az országuk, az Egyesült Államok nem csak egy kulturális olvasztótégely, hanem genetikai is – alig lehet olyan embert találni, akinek ne lenne legalább egy-két fekete felmenője, aki rabszolgaként érkezett az USA-ba. Ez akkor se működik, ha csak a feketéket számoljuk, hiszen pontosan ki számít annak?

Még ha az óriási pénzügyi és jogosultsági kérdésekre választ is találnának Kaliforniában, az továbbra is fenn fog maradni, hogy ez mennyire igazságos.

Mi a helyzet az amerikai őslakosokkal, akik már jóval a feketék előtt súlyos sérelmeket szenvedtek el? A kínai bevándorlókkal, akik a Vadnyugaton éhbérért építették fel a vasutat, amely később az amerikai gazdaságot hajtotta? Az ír, olasz vagy zsidó menekültekkel, akiket mi fehérnek gondolnánk, de a 20. század elején még rosszabb előítéletekkel kellett szembenézniük, mint a feketéknek?

A kaliforniai „megoldás” valójában megvalósíthatatlan, de még ha meg is próbálnák, az csak további feszültséget keltene az Egyesült Államokban, ahol a faji kérdés már most is magas lángon forr.

A rasszizmusra nem lehet dollárjelet tenni, de be kell nyújtanunk a számlát, és annak csillagászati összegnek kell lennie. Mi a lelkiismeret, a józan ész és a jóakarat emberei vagyunk. Nem azt mondjuk, hogy fizessék ki egyben az egészet, de az igazságos társadalom érdekében szükség lesz erre

– jelentette ki Amos C. Brown tiszteletes, a jóvátételi munkacsoport alelnöke.