Már az Egyesült Államok is tűzszünetet sürget Gázában

A Gázai övezetben ideiglenes tűzszünetet szorgalmazó, egyszersmind Izrael rafahi offenzíváját elutasító indítványt terjesztett kedden az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé az amerikai kormány. Az ENSZ BT egy másik, azonnali és feltétel nélküli humanitárius tűzszünetre felszólító határozatáról a nap folyamán szavaznak a tagállamok képviselői.

Azt azonban Washington már korábban jelezte, hogy megvétózza az arab országok által benyújtott javaslatot, mivel aggályai szerint veszélyeztetheti az Egyesült Államok, Egyiptom, Izrael és Katar közötti, a túszok szabadon bocsátására és a háború legalább hathetes szüneteltetésére irányuló tárgyalásokat.

Fotó: MOHAMMED ABED/AFP

Helyet kapott az amerikai javaslatban viszont a humanitárius segélyek szállítására vonatkozó valamennyi korlátozás feloldásának sürgetése

és annak a megállapítása, hogy egy offenzíva a gázai Rafah városa ellen súlyosan veszélyeztetné a regionális békét, ezért az ott zajló műveletek a jelenlegi körülmények között nem folytatódhatnak.

Az AP hírügynökség által megszerzett határozattervezet szerint a feltételek betartása segítene megteremteni az ellenségeskedés tartós beszüntetésének feltételeit.

Az amerikai indítvány nem foglal állást sem Izrael, sem a palesztinok és az őket támogató országok törekvései mellett a Reutersnek névtelenül nyilatkozó magas rangú amerikai kormánytisztviselők szerint. Ezt az is mutatja, hogy noha Washington hagyományosan Izrael érdekeit védi az ENSZ bírálataival szemben, és a Hamász október 7-i terrortámadása óta kétszer is megvétózta az ENSZ BT-határozatokat, kétszer tartózkodott is.

Az International Crisis Group nemzetközi agytröszt ENSZ-igazgatója, Richard Gowan szerint ugyanakkor az arab országok határozattervezetének kedden várható megvétózása nem nyugtathatja meg Izraelt, mivel az amerikai indítvány utalást tesz arra is, hogy

a zsidó állam nem számíthat a végtelenségig az amerikai diplomáciai védelemre.

Washington állásfoglalása a rafahi offenzíva mellett elutasítja a zsidó telepek gázai terjeszkedésére irányuló felhívásokat, valamint minden, nemzetközi jogba ütköző demográfiai vagy területi változtatási kísérletet, beleértve az ütközőzónák létrehozását, valamint a polgári infrastruktúra széles körű, szisztematikus lerombolását a Gázai övezet jelenlegi határain belül.