Trump és Biden is megszólalt az egyetemi tüntetések kapcsán, természetesen nem egyezett a véleményük

Joe Biden elítélte csütörtökön az erőszakos egyetemi tiltakozásokat, amelyeket Izrael gázai övezeti hadművelete vált ki az Egyesült Államokban, de védelmébe vette a békés tiltakozáshoz való jogot mint az amerikai demokrácia egyik fontos elemét. Az amerikai elnök most először foglalt állást nyilvánosan a csaknem két hete kirobbant heves egyetemi tüntetésekkel kapcsolatban. Donald Trump elnök, republikánus párti elnökjelölt-aspiráns a radikális baloldalt tette felelőssé az erőszakos egyetemi tüntetésekért.

Biden és Trump is megszólalt az egyetemi tüntetések kapcsán, természetesen nem egyezett a véleményük / Fotó: Anadolu via AFP

Biden a washingtoni Fehér Házban elmondott néhány perces beszédében elítélte az erőszakos, törvénytelen cselekedeteket és az antiszemitizmust. Kijelentette, hogy egyszerre kell fenntartani a szólás szabadságát és a jog uralmát, mert „az Egyesült Államok nem autoriter ország, amelyben embereket el lehet hallgattatni”. Hozzátette, hogy a törvény a békés tüntetéshez való jogot védi, de nem része annak és jogellenes a vandalizmus, mások megfélemlítése.

A rend helyreállítása érdekében azonban a Nemzeti Gárdát nem szükséges mozgósítani.

Joe Bident a múlt hét elején egy kampányrendezvényen újságírók kérdezték a tiltakozásokról, akkor annyit mondott, hogy elítéli az antiszemitizmust, de azokat is, akik nem értik meg a palesztinok helyzetét. A tüntetésekkel kapcsolatban Donald Trump New York-i bírósági tárgyalása előtt nyilatkozott csütörtökön, és kijelentette, hogy a baloldalról indult erőszakos mozgalmat meg kell állítani. Méltatta a rendőröket, akik New Yorkban és Los Angelesben intézkedtek az erőszakos tüntetőkkel szemben.

A New York-i Columbia Egyetemen a diákok elfoglalták az egyik épületet,

a Hamilton Hallt, és bútorokkal, fémkorlátokkal elbarikádozták magukat. A tüntetések eszkalálódása azután következett be, hogy az egyetem felfüggesztette azokat a diákokat, akik nem voltak hajlandók elhagyni a korábban a palesztinbarát tüntetők által létesített sátortábort.