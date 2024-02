UNICEF: gyerekek tömegei halhatnak bele az éhezésbe Gázában

Az UNICEF szerint a Gázai övezetben tovább nőhet a gyerekhalálozások már most is tarthatatlan száma a területet érintő élelmezési válság miatt. Az ENSZ gyermekjóléti alapja által vezetett Global Nutrition Cluster (GNC) friss jelentése szerint a gázai gyerekek több mint 90 százaléka csak két vagy kevesebb élelmiszercsoportból eszik naponta, ami a súlyos élelmiszer-szegénység tünete, miközben hasonló arányban vannak azok, akik fertőző betegségekkel küzdenek. Az elmúlt két héten pedig a gyerekek 70 százaléka tapasztalt hasmenést.

Fotó: Mohamed Abed / AFP

Gáza legdélebbi városában, Rafahban, ahol másfél millió ember zsúfolódott össze, az akut alultápláltak aránya 5 százalék, míg a segélyektől elzárt északi területeken ez az arány 15 százalék. A háború előtt ez az arány 1 százalék alatt volt Gáza egészét nézve. Az UNICEF egyik tisztviselője szerint

az övezetben a megelőzhető halálesetek ugrásszerű növekedését fogják látni,

tovább súlyosbítva a már amúgy is elviselhetetlenül magas gyerekhalálozást.

Egy decemberi jelentés szerint a Gázai övezet teljes, 2,3 milliós lakosságát élelmiszerválság sújtotta, miközben a lakosság negyede éhezett – írja a The Guardian. A GNC jelentése arra is felhívja a figyelmet, hogy a humanitárius segélyek övezetbe érkezését is súlyosan korlátozzák.

Az elemzés szerint az alultápláltság Gáza egész lakosságát érintheti mind rövid, mind hosszú távon, ám a leginkább azok a területek szenvedhetnek, ahova nem jutnak el humanitárius támogatások.