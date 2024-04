Új szakaszába lépett az ellenségeskedés Izrael és Irán között azzal, hogy az árnyékháború évtizedei után közvetlenül egymás területét támadják. Folyamatosan nő a nyílt háború veszélye, és nehéz megállapítani, milyen ellenséggel áll majd szemben az izraeli hadsereg.

Az izraeli hadsereg régóta készül egy többfrontos háborúra / Fotó: Shutterstock

A fő kérdés az, hogy Teherán szövetségesei, az egész Közel-Keleten milíciákból kiépített „tűzgyűrű” milyen szerepet kap egy esetleges konfliktusban. A libanoni Hezbollah jelentős erőt képvisel, de okozhatnak kellemetlenséget a jemeni húszik és az iraki síita milíciák is.

Az izraeli hadsereg készen áll

Izrael régóta készül egy ilyen többfrontos háború kockázatára

– nyilatkozta a Deutsche Wellének Arie Saruz Salikar, a hadsereg egyik szóvivője, hozzátéve, hogy különösen három területre összpontosítottak.

Az egyik a légvédelmi rendszer fejlesztése. Ennek részei a PATRIOT-ok, az azoknál is nagyobb hatótávolságban hatékony Dávid parittyája, az Arrow rakéták és a híres Vaskupola, amelyek nagy szerepet játszottak a hét végi iráni drón- és rakétatámadás semlegesítésében.

Az izraeli hadseregnek kevesebb tankja van, de ez Iránnal szemben nem fontos / Fotó: AFP

A védelem azonban önmagában nem elég, folyamatosan fejlesztették a támadóképességeket is, valamint dolgoznak egy széles körű regionális és nemzetközi szövetség kiépítésén.

Erősebb-e az izraeli hadsereg?

A nemzetközi fórumokon is sokat hivatkozott Global Firepower (GFP) legfrissebb indexe szerint a katonai erőt illetően nem sok különbség van az izraeli és az iráni hadsereg között, az előbbi a 17., az utóbbi a 14. helyen áll a világrangsorban.

Irán felülmúlja Izraelt emberi erő tekintetében,

emellett több tankkal és páncélozott járművel rendelkezik. Ez azonban a földrajzi helyzet miatt nem a legfontosabb faktor egy konfliktus esetében a két ország között, mivel Irak és Jordánia elválasztja őket egymástól, és a távolság Jeruzsálem és Teherán között 1850 kilométer.

Iráni drón működésben / Fotó: Shutterstock

Egy esetleges háború a két ország között így szakértők szerint aligha hasonlít majd a „klasszikusra”, inkább nagy hatótávolságú rakétákkal és drónokkal folytatott lőpárbaj lesz, és ezt igazolják az eddig történtek is.

Légierőben az izraeli hadsereg áll jobban

A légierőt illetően Izrael egyértelműen felülmúlja az iránit: az előbbinek 612 vadászgépe van, míg az utóbbinak 551. A mennyiségen kívül azonban a minőség is számít, és Teherán a nemzetközi, elsősorban amerikai szankciók miatt nem tudta megújítani a repülőgépflottáját, most is valószínűleg csak orosz gyártmányúakat szerez majd be.

A londoni székhelyű International Institute for Strategic Studies (IISS) adatai szerint az iráni légierő létszáma 37 ezer fő, de

csak pár tucatnyi működőképes támadógéppel rendelkezik, köztük olyan amerikai F-4-esekkel és F-5-ösökkel,

amelyeket még az 1979-es iszlám forradalom előtt szereztek be – emlékeztetett a Reuters.

Az izraeli légierőnek több gépe van, és fejlettebbek / Fotó: AFP

Amir Vahedi, a légierő parancsnoka is elismerte a héten, hogy a „legjobb készültségi állapotban” a Szu-24-esekből álló repülőszázaduk van, ezt a típust azonban még az 1960-as években kezdték fejleszteni, nem nevezhető tehát különösebben modernnek, a legújabb változata már 35-ös.

Ehhez képest Izrael több száz fejlett amerikai vadászgéppel rendelkezik: F-15-ösökkel, F-16-osokkal és F-35-ösökkel; az iráni drónok egy részét ezek a gépek intézték el a hét végén.

Abszolút védelem nem létezik

Gyakorlatilag nyilvánvaló, hogy az iráni légierő nem bírná tartani a lépést az izraelivel

– állítja Fabian Hinz, az IISS közel-keleti szakértője. Irán ezért is koncentrált a rakéták és a drónok fejlesztésére, kérdés azonban, milyen hatékonyan képesek ezek elhárítani egy izraeli légitámadást. „Feltételezem, hogy nem különösebben sikeresen, mivel Iránnak nincsen komoly védelmi ernyője” – hangsúlyozta Hinz.

Létszámban az iráni hadsereg áll jobban / Fotó: AFP

A hét végi iráni támadás azonban azt is megmutatta, hol van szüksége Izraelnek előrelépésre. A drón lassú, ezért nem nagy mutatvány lelőni, elég hozzá egy gépfegyver is. Ha viszont egyszerre túl sok érkezik belőle, akkor már komoly védelmi rendszerrel kell készülni ellenük.

Elemzők szerint azonban Iránnak legföljebb pár ezer drónja van, rendelkezik viszont több mint 3500 levegő-levegő rakétával, amelyek némelyike akár féltonnás robbanófej hordozására is alkalmas. Ezeknek azonban nem mindegyike éri el Izraelt.

A potenciális adu ász: a Hezbollah

Egészen másféle katonai kihívás elé állítaná Izraelt, ha a libanoni Hezbollah is beszállna a buliba. A gyakran csak „Irán lándzsájaként” emlegetett szervezet valószínűleg a legjobban felfegyverzett milícia a világon a washingtoni székhelyű Center for Strategic and International Studies (CSIS) szerint.

Becslések szerint 120-200 ezer rakétával rendelkezik, amelynek a többsége ugyan rövid hatótávolságú, de vannak közöttük nagy hatótávolságúak is, a szervezet ráadásul Libanon mellett Szíriából is képes támadni Izraelt.