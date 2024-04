Követtünk el hibákat – némiképp váratlanul erről is beszélt Karácsony Gergely a múlt héten, amikor zárt körben budapesti vállalatvezetőkkel és menedzserekkel találkozott.

Karácsony Gergely váratlanul elismerte: hibát követtek el a nagykörúti kerékpársávval – változhat a Lánchíd forgalmi rendje is (Fotó: BKIK)

Az eseményt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) szervezte az általa életre hívott Nagyvállalati Klub keretén belül. Ezt a nagyjából negyedéves gyakorisággal megrendezett kezdeményezést a Világgazdaság korábban már részletesebben bemutatta, de a lényege, hogy a döntéshozók kötetlen formában tájékoztathatják a fővárosi gazdasági elitet aktuális ügyekről és elképzelésekről, illetve adnak átfogó képet a saját területükről.

Korábban vendég volt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter vagy Lázár János építési és közlekedési miniszter, ezúttal pedig a főpolgármestert invitálták meg. Erről a BKIK közleményt is kiadott és arról számolt be, hogy a felek együttműködési hajlandóságukról biztosították egymást a főváros fejlesztését illetően. Karácsony Gergely bemutatta, milyen kihívásokkal találta magát szemben jelenlegi ciklusában és milyen irányban kívánja Budapestet gyarapítani újabb megválasztása esetén. Külön kiemelte, hogy a hazai 37 százalékát főváros nem kezelhető külön az agglomerációtól sem gazdaság, sem városrendezési, sem közlekedési szempontból.

A BKIK azt is megemlítette, hogy Karácsony Gergely kiemelt célja a Nagykörút üzleteinek rehabilitációja, amelyben számít a gazdálkodó szervezetek szakmai partnerségére a szükséges kiszolgáló logisztikai forgalmi rend kidolgozásában. "Ahhoz, hogy a Nagykörúton legyenek jól működő szolgáltatások, nem az egyéni gépjárműforgalmat preferáló, hanem a helyi vállalkozásokat kiszolgáló logisztikai célú forgalomra van szükség" – olvasható.

Karácsony Gergely hozzányúlna a nagykörúti kerékpársávhoz

Miután lapunk is jelen lehetett, amikor a Nagyvállalati Klub vendégül látta Karácsony Gergelyt, így pontosan be tud róla számolni, mi hangzott el. Érdemi bejelentések történtek, a főpolgármester ugyanis olyan szimbolikus ügyekben mutatott engedékenységet, mint a nagykörúti kerékpársáv és a Lánchídról kitiltott autók. Ezek a döntések korábban gránitszilárdságúnak tűntek, utóbbiról még a budapestieket is megszavaztatták, éppen ezért meglepetést okozott, hogy a főpolgármester hajlandónak látszik ezek újragondolásában.

Karácsony Gergely a nagykörúti kerékpársáv kapcsán egyenesen úgy fogalmazott, hogy hibát követtek el. Szerinte a jelenlegi egy forgalmi sávos kialakítás az eredeti kapacitás 80 százalékát képes kezelni. Az elvett sávot, amire kerékpárutat festettek azért nem adták vissza az autós forgalomnak a Covid-járvány után sem, mert úgy ítélték meg, hogy ekkora közúti forgalom mellett nem lehet élhetőbb városi teret létrehozni a körúton. "Az emberek inkább bemennek valamelyik plázába, aminek pusztító hatása van erre a városra" – jegyezte meg.

Ezen a ponton ismerte be, hogy a Nagykörúton elkövették azt a hibát, hogy nem vették figyelembe: akkor válik élhetővé, ha vannak szolgáltatások is, ezeknek viszont parkolóra van szükségük.

Ezt szeretném korrigálni

– közölte. Azzal folytatta, hogy nem tudja és nem is akarja mindenkinek megígérni, hogy be tud majd menni a történelmi belvárosba autóval, de annak érdekében, hogy a Nagykörúton legyen élet, elismeri, hogy a fodrászoknak, henteseknek, kávézóknak vagy éppen könyvesboltoknak jogos a szállítmányozási igénye.

Ennek kialakításáért partnerséget ajánlott fel a jelenlévő vállalkozóknak és ismertette, hogy a Nagykörút fejlesztése a következő főpolgármesteri ciklusának kiemelt célja lesz. "Szeretnék korrigálni és egy olyan új közlekedési rendet létrehozni, amely ugyan nem az egyéni gépjárműhasználatot preferálja, de kiszolgálja a helyi vállalkozásokat és lehetővé teszi a logisztikai célú parkolást" – magyarázta.

Visszaengedik az autósokat a Lánchídra?

Ezzel azonban nem fogyott ki a meglepetésekből Karácsony Gergely, ugyanis a Lánchíd forgalmi rendjéről is más hangot ütött meg, mint eddig. Mint ismert, a főpolgármester tavaly júniusban tette végérvényessé, hogy mivel a budapestiek világos választ adtak az erre életre hívott lakógyűlésen (ez kvázi egy nemzeti konzultációszerű népszavazás – a szerk.) és az álláspont megegyezik a városvezetésével, nem állítják vissza az egyéni gépjárműforgalmat a Lánchídon. Így csak

motorral,

kerékpárral,

közösségi közlekedéssel,

taxival

és gyalogosan

lehet átkelni a Dunán. Csakhogy az önkormányzati választási kampányban az egyik V. kerületi polgármester-jelölt felvetette, hogy a helyi lakosok autóval is felhajthatnának a hídra, mások pedig azt követelték, hogy tisztán elektromos autókkal engedélyezzék az átkelést. Ezekre reagált most a főpolgármester. Elmondta, hogy amikor a taxiknak megengedték, hogy használják a Lánchidat, abban volt taktikai megfontolás.

Hogy ne legyenünk egyedül annyira egyedül ebben a konfliktusban

– fedte fel. Azzal folytatta, hogy a Lánchídon meglehetősen furcsa a forgalmi helyzet, mivel van ugyan záróvonal, de azt senki nem tartja be – Karácsony Gergely szavaival élve: nagyon nehéz úgy a Lánchídon fotózni, hogy ne örökítsen meg szabálytalan közlekedést – és ilyen intenzív kerékpáros forgalom mellett nem is várható ebben változás. Eddig ez csak azért nem okozott problémát, mert a hídon professzionális sofőrök közlekednek, tehát buszsofőrök és taxisok, akik tudnak vigyázni. Ha viszont beengednének nem hivatásosokat, akkor abból baj lehetne, ezért ettől

kicsit ódzkodik, de nincs beoltva ellene.

Ez tehát mindenképpen fordulatként értelmezhető. Az elektromos autók kizárólagossága ellen viszont határozottabban érvelt. Macron estével példálózott, aki amikor megemelte a gázolaj jövedéki adóját a klímavédelemre hivatkozva, a gazdáktól azt a reakciót kapta, hogy értik, hogy a francia elnök a világ végéért aggódik, de ők a hónap végéért aggódnak.

Karácsony Gergely szerinte eleve nem biztos, hogy a környezeti kihívásokra az elektromos autó a válasz (mert abba akkumulátor is kell), de szerinte ráadásul a villanymeghajtáshoz való hozzájutás anyagi feltételeit nem mindenki tudja vállalni. "Nem jó a zöld átállás miatt hátrányos helyzetbe hozni másokat és azokat preferálni, akiknek van pénzük, mert ezzel a társadalmi ollót nyitjuk egyre szélesebbre. Nekem ettől rossz érzésem van" – reflektált.

Ezzel együtt is kijelentette, hogy nem tartja teljesen kizártnak a Lánchíd forgalmi rendszerének finomhangolását, de ebbe nem akar belemenni a választási kampányban.