Világos választ adtak a budapestiek, és ez megegyezik a városvezetés szándékával, így nem állítjuk vissza az egyéni gépjárműforgalmat a Lánchídon – jelentette be a főpolgármester kedden. Karácsony Gergely az úgynevezett Budapesti Lakógyűlés kezdeményezés eredményeit ismertette sajtótájékoztatóján, amelyet a nem meghívott médiumok online követhettek.

Karácsony Gergely bejelentette: nem engedik vissza az autósokat a Lánchídra. Fotó: Főpolgármesteri Hivatal

A főpolgármester azt mondta, a közeljövőben össze fognak hívni egy közlekedési egyeztetőfórumot, ahová minden érintett civil szervezetet meghívnak.

Szerinte az autóstársadalom is elfogadja, hogy szükség van forgalomcsillapításra.

A jelenlegi forgalmi rend tehát fennmarad a Lánchídon, csak kerékpárral, közösségi közlekedéssel, taxival (és hamarosan majd gyalogosan) lehet átkelni a Dunán. Ugyanakkor a főpolgármester attól nem tart, hogy emiatt a döntés miatt elesnének a kormányzat 6 milliárdos támogatásától, amit a híd felújításához ígért. „Ez két külön ügy. A forgalmi rendről a beruházás végéig kellett döntést hoznunk, mi ezt most megtettük” – mondta. A kérdést ugyanakkor könnyen lehet másképp is értelmezni.

Milyen válaszokat adtak a budapestiek Karácsony Gergelynek?

A lakógyűlésen a 14 éven felüliek is részt vehettek. A városvezetés tájékoztatása szerint a budapesti lakosok összesen 136 ezren szavaztak, ez 9 százalékos részvételi arány. Karácsony Gergely ezt magasnak értékelte. Az egyik kérdés a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozott, a beérkező válaszok 91 százalékban azon az állásponton voltak, hogy túlzó az az összeg, amelyet a fővárosnak fizetnie kell. A második, meglehetősen irányított kérdés 89 százalékos többséget ért el: a budapestiek inkább a közszolgáltatások fenntartását szeretnék, mintsem az adók befizetését az államnak. A harmadik kérdés a 6 milliárdos kormányzati támogatás kifizetéséről szólt a Lánchíd felújításához. Erre 93 százalék mondta, hogy ez jár a fővárosnak. A negyedik kérdés vonatkozott a Lánchíd forgalmi rendjére.

Itt csak 79 százalékos véleményazonosság jött össze,

ők azt szeretnék, ha fennmaradna a jelenlegi forgalmi rend a Széchenyi Lánchídon, tehát hogy autók ne használhassák az átkelőt. Szűk 20 százalék ellenezte ezt. Ezzel együtt is Karácsony Gergely erre hivatkozva utasította a BKK-t, hogy véglegesítse a teendőket a Lánchíd forgalmi rendje kapcsán.

Karácsony Gergely fizetési felszólítást küld Lázár Jánosnak

A főpolgármester mindezekből azt is levezette, hogy a kormány tartozik Budapestnek a 6 milliárdos összeggel, ezért

még a keddi napon fizetési felszólítást küld Lázár János minisztériumának,

amely az építési ügyekért is felel. Ezzel nincs vége, ugyanis a Pénzügyminisztériumnak is levelet küld Karácsony Gergely, amelyben arról tájékoztatja a tárcát, hogy mindaddig, amíg a bíróság nem dönt a főváros által kezdeményezett közigazgatási perben, nem fizet több szolidaritási hozzájárulást. Ebben a perben a városháza a Magyar Államkincstár ellen nyújtott be keresetet, mert szerinte jogtalan a rá kivetett hozzájárulási adó mértéke. A főpolgármester jelezte: ha az államkincstár mégis végrehajtaná a főváros számláján a szolidaritási hozzájárulás beszedését, további pereket fognak indítani.

Orbán Viktor is kap egy levelet Karácsony Gergelytől

És ezzel még mindig nincs vége, mert Karácsony Gergely a kormányfőnek is küldeni fog egy levelet. Ebben részben tájékoztatja a Budapesti Lakógyűlés eredményéről, illetve azt indítványozza, hogy Orbán Viktor hívjon össze egy intézményi egyeztetést a fővárossal. „A döntéseket végre fogjuk hajtani. Ami rajtunk áll, azokat meghozzuk, amiben a kormányzat partnersége is kell, azokba bele fogjuk szorítani a kormányt” – jelentette ki Karácsony Gergely.