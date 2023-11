A nyár közepe óta rendszeresen összejárnak Budapest csúcsmenedzserei, hogy egy exkluzív klubest keretein belül megvitassák az aktuális problémákat, kérdéseket, és hogy kapcsolatot építsenek egymással.

Van egy budapesti exkluzív klub, ahol a miniszterek egymásnak adják a kilincset – a főszervező, Nagy Elek betekintést adott a kulisszák mögé.

A főváros és az itt bejegyzett cégek jelentősége óriási. Az agglomerációból ingázókat is beleszámítva Budapestet 3,5 millió ember „használja”, itt termelődik meg a teljes magyar GDP közel fele. Így aztán nem kell különösebben alátámasztani, hogy a másfél-két havonta sorra kerülő cégvezetői találkozóknak mekkora a súlyuk. A menedzserek a gazdaság különböző szektoraiból érkeznek, így a fővárosi közlekedési és közműszolgáltatóktól a kiskereskedelmen át a szórakoztatóiparig vagy éppen a médiáig képviseltetik magukat.

Mi történik a BKIK klubestjein?

Eddig három alkalmat szerveztek meg, az elsőt júniusban, a másodikat szeptemberben, a harmadikat pedig novemberben. Mindháromra aktív kormányzati szereplők, miniszterek érkeztek. Sorrendben

A kormánytagok itt másmilyen szituációban beszélhetnek, mint ahogy megszokhatták. A hangvétel jóval kötetlenebb, párbeszéd alakul ki a felek között, így aztán olyan információk, összefüggések és magyarázatok is elhangoznak, amelyekre máshol – a kötött formai keretek miatt – nincs lehetőség. Nem csoda, hogy a klubestek népszerűsége egyre nagyobb, és egyre több menedzser szeretne bekerülni a résztvevők közé.

A főszervező és az ötletgazda a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), amely Nagyvállalati Klub névre keresztelte az eseményt. Egyébként vidéki mintára: az egyik helyi kamara ugyanis már régóta tart ilyen nagyvállalati találkozókat. Ezt ültették át tehát Budapestre is. A Világgazdaság Nagy Márton és Lázár János vendégszereplésénél is ott lehetett, az utóbbin pedig volt alkalma röviden kérdezni a BKIK elnökét, Nagy Eleket a rendezvény hátteréről. A kamara vezetője elmondta, hogy kettős céllal hozzák tető alá ezeket az alkalmakat.

Egyrészt lehetőséget teremtenek a budapesti nagyvállalatok vezetőinek, hogy megismerhessék egymást, és átbeszélhessék egymással az aktuális kérdéseket, üzleti kilátásokat. Másrészt arra is alkalmat nyitnak, hogy mindezt közvetlenül, párbeszéd formájában a kormány képviselőivel is megtegyék. Nagy Elek ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem csupán kormánytagokat kívánnak meghívni, hanem más állami vezetőket és nemzetközi szereplőket is. Két nevet említett példaként: a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, Rigó Csabát és Sebastian Kurz korábbi osztrák kancellárt.

Ki lesz a következő vendég a BKIK klubestjén?

Azt is elárulta, hogy a következő klubest terv szerint jövő februárban lesz, amelyre

vendégként Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter érkezik majd.

A BKIK azt a szerepet is vállalta, hogy a cégek felől érkező jelzéseket, javaslatokat összegyűjti, és strukturált formában eljuttatja az illetékes tárca vezetőjének. Erre már csak azért is van lehetőség, mert lapunk tapasztalatai szerint is a miniszterek kifejezetten kérték a menedzserektől, hogy a piaci tapasztalatok, gyakorlatok előterjesztésével támogassák a minisztériumok munkáját. A BKIK elnöke konkrét példáról is tud, amikor a klubesten elhangzott problémára az illetékes tárca rövidesen megoldást talált. A rendezvényekről a visszajelzések egyöntetűen pozitívak, ám Nagy Elek hangsúlyozta, hogy nem kívánják kibővíteni a jelenlegi negyvenfős létszámot, mert azzal a klubestek elveszítenék az exkluzivitásukat. Így aztán aki részt akar venni a soron következő alkalmon, annak idejében kell jelentkeznie és regisztrálnia, hogy ott lehessen a kiválasztottak között.