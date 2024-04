Idén április 25-én és 26-án rendezi meg újra, harmadik alkalommal az Alapjogokért Központ a CPAC Hungaryt, ahová a közismert jobboldali vezetők, kutatók és influenszerek látogatnak el. Geert Wilders, Európa talán legjobban védett embere, aki sehova sem megy a testőrei és a golyóálló mellénye nélkül, szintén felszólal a magyar fővárosban, a CPAC Hungaryn.

Orbán Viktor csütörtökön tart előadást / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

A konferencián ott lesz Santiago Abascal, a spanyol VOX párt elnöke, valamint a fővárosba érkezik az Egyesült Államokból Markwayne Mullin szenátor, Andy Harris és Keith Self kongresszusi képviselő is. A rendezvény főszónoka ebben az évben is Orbán Viktor miniszterelnök lesz.

A CPAC eredetileg az 1970-es évek óta az amerikai jobboldal éves nagygyűlése, az első európai fórumot 2022-ben szervezte meg az Alapjogokért Központ a magyar fővárosban. 2021-ben Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója jelentette be, hogy elsőként Európában Magyarországon szervezik meg az eseményt. Az Egyesült Államokban, a konzervatív oldal egyik legfontosabb rendezvényén, az amerikai CPAC-en 2022-ben Orbán Viktor is felszólalt. A dallasi szónoklata előtt Orbán Viktor Donald Trump volt amerikai elnökkel is találkozott, aki később szintén felszólalt a rendezvényen.