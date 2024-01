Köszönöm a felkérést Szánthó Miklósnak és az Alapjogokért Központnak, hogy felszólaljak a CPAC Hungaryn áprilisban. Büszke vagyok, hogy ott lehetek és felszólalhatok

– írta az X-en Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője.

Fotó: AFP

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy idén harmadik alkalommal rendezik meg a CPAC Hungaryt. A CPAC az Egyesült Államokban a konzervatív oldal politikai rendezvénye, a republikánus tábor nagy seregszemléje. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója 2021-ben jelentette be, hogy elsőként Európában, Magyarországon is megszervezik az eseményt. A konzervatív gyűlést április 25-én és 26-án tartják meg a magyar fővárosban, a rendezvény főszónokának idén is Orbán Viktor miniszterelnököt kérték fel.

A holland választásokat megnyerő Geert Wilderst sokáig igazi páriaként kezelték Hollandiában, 2022-ben pedig több halálos fenyegetést kapott, mint az összes többi holland politikus együttvéve. A 240 parlamenti politikus 1125 ilyen fenyegetést kapott, ebből 600-at címeztek Wildersnek. A Szabadságpárt vezetője és a holland miniszterelnöki cím várományosa hosszabb ideje furcsán túlöltözve jelent meg a nyilvános szereplésein, például a televíziós vitákon.

A zakója alatt feltűnő fekete pulóver a golyóálló mellényt rejti, amit a biztonsági szakemberei javaslatára visel szinte mindenhol.

Geert Wilders védelmét komolyan veszik, korábban még egy biztonsági emberét is őrizetbe vették, aki feltételezhetően merényletre készült ellene. Ekkor Wildersnek még a választási kampányát is halasztania kellett.