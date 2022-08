Cikkünk frissül!

Jómagam régi vágású szabadáságharcos vagyok és én vagyok a legrégebb óta hivatalban lévő kormányfő Európában

- kezdte dallasi beszédét Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy nagy megtiszteltetés számára, hogy eljuthatott és beszédet tarthasson a CPAC konferencián.

Magyarországon zéró toleranciát hirdettünk a rasszizmussal és az antiszemitizmussal szemben

- emelte ki Orbán Viktor. Szerinte mindenki, aki ezt állítja az álhíreket gyárt.

Orbán Viktor szerint az Egyesült Államok jelenlegi kormánya, illetve az Obama kormány nyomás alá helyezi az Európai Uniót és egész Európát, hogy globális liberális elképzelések szerint változtassák meg az európai nemzetek az alkotmányaikat. Szerinte miután ez nem sikerült az amerikai demokraták szembe fordultak Magyarországgal.

Mi magyarok tudjuk, hogyan lehet legyőzni a szabadság ellenségeit a politikai térben

- jelentette ki a magyar kormányfő. Hozzátette, hogy a régi idők kommunistái összefogtak a liberálisokkal és most erősebbek, mint eddig bármikor.

Meg kell osztanunk tapasztalatainkat egymással

- mondta Orbán. Szerinte a liberális politika uralja a politikai közéletet jelenleg, de a magyar kormányfő szerint egymástól tanulva és összefogva szembe lehet szállni ezzel a fősodorral.

A magyar miniszterelnök szerint a liberálisok le akarják választani a nyugati civilizációt a keresztény gyökereiről, ami Orbán Viktor szerint a legnagyobb katasztrófa lenne, ami történhet. Szerinte a nácizmus és a kommunizmus borzalmai azért következhettek be, mert Európa egy része elhagyta a keresztény értékeit. Szerinte a progresszívok jelenleg ugyan ezeknek a keresztény értékeknek az elhagyására készülnek, ami beláthatatlan következményeket hozhat.

Nem számíthatsz győzelemre, ha verségre készül

- mondta Orbán Viktor. Szerinte jelenleg egy kultúrháború zajlik a világban és ezt a csatát csak 100 százalékos erőbedobással lehet megnyerni. Magyarországot egy Dávid nagyságú erőként jellemeztek, egy góliát nagyságú ellenséggel szemben.

Magyarország megállította a migrációt

Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország elsőként lépett fel Európában az illegális migráció ellen. Magyarország falat épített és ezzel bizonyította, hogy meg lehet állítani az illegális migrációt.

Idén már 160 ezer illegális határátlépési kísérletet hiúsított meg Magyarország

- mondta el az adatokat a miniszterelnök.

Hamarosan élőben Dallasból – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a nyitóbeszédével indul magyar idő szerint 20.40-kor az Egyesült Államokban a CPAC (Conservative Political Action Conference), a republikánus tábor nagy seregszemléje.

Augusztus 4-re a texasi Dallasba hívták Orbán Viktort, hogy beszédet tartson a világ legnagyobb konzervatív rendezvényén, az amerikai CPAC-n, amelyet a Hilton Anatole-ban tartanak meg. A CPAC oldalán a szervezet úgy számol be magáról, mint amely több száz konzervatív szervezetet, több ezer aktivistát, több millió szimpatizánst,

valamint a világ legjobb és legokosabb vezetőit tömöríti magába.

A magyar kormányfő a hét elején érkezett meg az Egyesült Államokba. Első útja New Jersey-be, Donald Trump korábbi republikánus elnökhöz vezetett. A megbeszélésen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, illetve Susie Wiles, a Save America igazgatója, Brian Jack tanácsadó és Taylor Budowich, a Save America kommunikációs igazgatója.

Szijjártó Péter a közösségi oldalán egy videót is megosztott a megbeszélésről.

A magyar–amerikai politikai kapcsolatok akkor voltak a csúcspontjukon, amikor Donald Trump volt az Egyesült Államok elnöke. Reméljük, hogy fognak még ugyanezen magasságban járni a kapcsolataink!

– írta a miniszter.

Orbán Balázs korábban arról posztolt, hogy New Yorkban olyan nagy elérésű médiumok újságíróival találkozott, mint a Fox News, a New York Post, a Newsweek vagy a National Review.

A CPAC egy 1974-ben alapított jobboldali esemény, amelyet a kezdetek óta az Amerikai Konzervatív Unió (ACU) szervez meg.

Az első CPAC-n Ronald Reagan volt az első vezérszónok, azóta pedig a konzervatív elnökök, valamint a Republikánus Párt vezető alakjai rendszeresen megjelennek az eseményen. A magyar kormányfő idei texasi CPAC-felszólalását Matt Schlapp, az Amerikai Konzervatív Unió elnöke jelentette be a közösségi oldalán, aki korában a budapesti CPAC-n is részt vett.

Az amerikai CPAC-n többek között felszólal még

Sean Hannity, a Fox műsorvezetője, Steve Bannon, Trump egykori főstratégája, Nigel Farage, a Brexit-párti UKIP volt vezetője, Ted Cruz texasi szenátor, Sarah Palin, Alaszka volt kormányzója, korábbi republikánus alelnökjelölt, valamint Szánthó Miklós, a CPAC Hungary vezetője.

Korábban Ázsia, Dél-Amerika és Ausztrália is helyet adott már a CPAC-nek, idén azonban első európai országként Magyarország is megszervezte a konzervatív eseményt. A magyar kormányfő is felszólalt a májusi CPAC Hungaryn, a budapesti Bálnában, ahol a többi között ismertette a jobboldal sikeréhez alkalmazható 12 pontos receptjét.

Tavaly szeptemberben Szánthó Miklós, aki az Alapjogokért Központ igazgatója is egyben, jelentette be, hogy Magyarországon is megrendezik az eseményt. Még a tavasszal a The Guardian írt arról, hogy információik szerint meghívták Donald Trumpot is a budapesti konferenciára. A volt amerikai elnök végül nem jelent meg – egy videóüzenetben üdvözölte a résztvevőket és a miniszterelnököt –, igaz, az eseményt szervező Alapjogokért Központ főigazgatója nem is említette Trump nevét, amikor bemutatta a meghívott vendégek listáját.

Címlapkép: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher