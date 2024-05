Trump újra a Time címlapján – a következő elnöki ciklusáról adott interjút

Donald Trump 2015 óta rendszeresen ad interjút a Time magazinnak. A volt elnök most ismét a címlapra került, az újságnak pedig elárulta, hogy második elnöki ciklusa miben fog különbözni a 2016-2020 közötti időszaktól.

Donald Trump újra a Times címlapján, következő elnöki ciklusáról adott interjút / Fotó: Time screen

A politikai vezetők interjúztatása évtizedek óta a Time egyik alappillére. A világ legbefolyásosabb embereiről számolunk be, akik gondolatai és meglátásait eljuttatjuk az olvasóinkhoz

– írta a Time az online platformján. Az újság hozzátette, hogy 6 hónap van az elnökválasztásig, így különösen fontosnak érzik, hogy az olvasók tisztában legyenek a jelöltek programjaival.

A Time kritikus címlappal reagált a Putyin-Trump találkozóra Helsinkiben találkozott egymással Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A csúcstalálkozó a magazin szerkesztőit is megihlette, így az új címlapra egy Trump és Putyin arcából készült montázs került.

A Time szerint a Donald Trump ellen folyó bírósági eljárások miatt a közvélemény keveset hall a volt elnök tervezett programjáról. Mint írják, ez azért probléma, mivel így a választók semmit nem tudnak a legesélyesebb jelölt terveiről. Az áprilisban készült Trump interjúk célja, hogy ne csak a lehetséges elnök botrányiról, hanem a politikai programjáról is hallani lehessen.

A Time azt írta, hogy Trump hozzáállása az Egyesült Államok vezetéséhez nem sokat változott az előző ciklusa óta, viszont körülötte a világ teljesen kifordult magából. A lap szerint Trump pozíciója erősebb lett, mint a megválasztásakor volt. A republikánus pártból az évek alatt kihullottak, akik nem értettek egyet a milliárdossal, helyüket pedig a volt elnök hívői vették át.

Donald Trump a Time-nak adott interjúban arról beszélt, hogy ma már jobban megválogatja, hogy kiket enged közel a belső köréhez. Például olyan emberben nem tud bízni, aki elismeri, hogy 2020-ban Joe Biden győzött.

Emellett arról is beszélt, hogy ma már jobban érti, hogy miként is működik Washington és már tudja, hogy miként kell az érdekeit érvényesíteni a fővárosban.

A volt elnök még a politikai pályafutása előtt is, 1989-ben volt a magazin címlapján, de szerepelt a lap elején 2016-ban is, de az illegális bevándorlókkal szembeni politikája miatt is a címlapra került 2018-ban.