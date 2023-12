A mesterséges intelligencia térnyerése amellett, hogy új távlatokat nyithat mindannyiunk életében, rengeteg aggasztó kérdést is generál. Azok számára, akik már kongatják a vészharangot, az egyik legfontosabb kérdés, hogy vajon mennyire fogja átalakítani a „mindenható” médiát a jövőben az AI, illetve, hogy megmaradhat-e a jelenlegi formájában vagy teljesen átalakul az újságírás. Ennek jeleit ugyanis már jelenleg is tapasztalhatjuk, hiszen a Google és a nagy médiaorgánumok közötti kapcsolat átalakulóban van.

Fotó: Shutterstock

A Google és a lapkiadók között ma még létezik egyfajta egyensúly, de nem tudni meddig. A technológiai óriáscég szerepe az, hogy segít megtalálni az olvasóközönséget a kiadóknak, a kiadók pedig információt szolgáltatnak neki cserébe.

A SimilarWeb felmérése szerint, a Google generálja a médiaorgánumok internetes forgalmának közel 40 százalékát.

A Google mesterséges intelligenciájának alkalmazása az online keresésekben azzal a veszéllyel fenyeget, hogy elszivárogtatva a forgalmat, a felhasználók olyan linkekre kattintanak, amelyek nem a híroldalukra viszik őket, és így hosszú távon elveszíthetik az olvasótáborukat.

A kiadói ágazat fontos képviselői az Axl Springer, a Politico és a Business Insider néhány nappal ezelőtt több évre szóló licencszerződést kötött az OpenAI-val. A médiavállalatok kompenzáció megfizetésére tartanak igényt, mert a kiadók tartalmait a mesterséges intelligencia felhasználja. A megállapodás szerint, az OpenAI fizet majd a tartalmak használatáért, amiből jelentős bevételre tehetnek szert a kiadók. Emellett az OpenAI technológiáját a kiadók saját termékeinek fejlesztésére is felhasználhatják majd, hiszen a technológia veszélyei mellett az AI, újságírásban betöltött potenciális előnyeit is szem előtt tartják – írta a Wall Street Journal.

A történet nem fekete vagy fehér

A Google májusban kezdte meg a mesterséges intelligencia keresőeszköz bevezetését, és csevegő felületekkel a felhasználók számára a tesztelést. Az idén május óta egy körülbelül 10 millió felhasználóból álló csoporton teszteli „Search Generative Experience” névre keresztelt AI-termékét, és ezt szándéka szerint majd a keresőmotorjába is integrálni fogja – írta meg a Wall Street Journal.

A Google az AI integrálása mellett azon is dolgozik, hogy forgalmat irányítson az online hírportálokhoz. Emellett szeretné hangsúlyozni a mesterséges intelligencia eszközök lehetséges előnyeit is, amelyekkel többek között a hírek írását is segítené – erősítette meg a Google. A jövőbeni zökkenőmentes együttműködés kialakítása érdekében, a Google már korábban kereskedelmi megállapodást kötött olyan világlapokkal, mint a The Wall Street Journal, vagy a New York Times.

A Google szerint is fel kell szállni technológia vonatára. Az információs igény egyre növekszik, ezért fontosnak tartja a mesterséges intelligencia alkalmazását, hiszen ez egyben az online tartalomkeresés jövője is.