Jelentősen emelkedtek az állampapírpiaci hozamok az elmúlt hetekben Magyarországon (is), ennek nyomán pedig elolvadt a lakossági állampapírok hozamtöbblete a bárki – intézményi befektetők, külföld, bankok, alapok – számára is elérhető magyar állampapírokkal szemben.

nemzeti sport lett Magyarországon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ha a nemzetközi kötvénypiaci hozamemelkedés netán folytatódik, akkor pedig érdemes lehet a magyarországi befektetőknek is újratervezniük az állampapír-portfólióikat, és akár át is alakítani.

Egy év: csak a PMÁP az észszerű választás

Aki egy évre tervez állampapír-befektetést, több opciója van, de vitathatatlanul az egyébként hosszabb lejáratú Prémium a legjobb választás, amelynek aktuális kamata 7,9 százalék, ebből 6,9 százalék marad, ha a befektető eladja a kötvényt egy év után (a visszavásárlási költség a névérték 1 százaléka).

A legrosszabb ötlet az Egyéves Magyar Állampapírt (1MÁP) választani, ez ugyanis csak 6 százalék kamatot biztosít, és mivel az Államadósság Kezelő Központ számtalanszor leszögezte, semmiképp nem változtatják meg a PMÁP visszavásárlási kondícióit, magyarán nem lesz magasabb a futamidő vége előtti értékesítés díja, az 1MÁP előbb-utóbb feleslegessé válik, napirenden van a kivezetése is.

A kettő közötti hozamot ígéri a 12 hónapos diszkontkincstárjegy, a kincstár napi adatai szerint aki ma ilyet vásárol, a jövő februári lejáratig évesítve 6,51 százalék hozamot biztosíthat be magának.

Három év: még épp a FixMáp felé billen a mérleg

Hároméves futamidőre első látásra jó ötletnek tűnhet piaci kötvényt vásárolni, de a kincstár jegyzési adatai alapján kiderül, hiába áll 7,21 százalékon a 3 éves referenciakötvény hozama, aki ma vásárol, kevesebbel kalkulálhat: a nevezett hitelpapír a 2026/H sorozatszámú, amely április 19-én 6,97 százalék éves lejárati hozam mellett vásárolható meg. Így viszont, ha nem is sokkal, de jobb választás az évi 7 százalékot „termelő” Fix Magyar Állampapír.

Magasabb kamat és magasabb kockázat

Hétfőhöz képest épp három év múlva fut ki egy változó kamatozású állampapír, ennek kamatfordulója is aktuális, április 22. és július 22. között 7,69 százalékra változik az éves kamata, a továbbiakban pedig a 3 hónapos bankközi kamatláb (BUBOR) függvényében alakul. Ez a papír most magasabb kamatot kínál a FixMÁP-nál, de kalkulálni kell azzal, hogy alacsonyabb BUBOR-kamatok mellett simán 7 százalék alá kerülhet a 2027/B kamata is. Ha viszont beigazolódnak a várakozások, hogy egyre kisebb a mozgástér a magyar irányadó kamatok mérséklésére (jövő héten kamatdöntő ülést tart az MNB), akkor a bankközi kamatok is értelemszerűen magasan ragadhatnak, ekkor már érdemes tartani a BUBOR-követő állampapírokból.

A magyar tőzsdeguru szerint nincs tere a kamatvágásnak A jelenlegi nemzetközi piaci környezetben legalább 7-8 százalékos hozamot várnak el a forinteszközöktől a befektetők, ami nagyon közel esik a 8,25 százalékos alapkamathoz.

Öt évre – egyelőre – kevesebb az éves hozam 7 százaléknál

Ötéves futamidőre fix kamatozású lakossági állampapír nincs, 2029-ben jár le az egyik, értékesítés alatt lévő Bónusz Magyar Állampapír, de ez is háromhavonta változtatja a kamatát. Jövő héten ez a papír (2029/N a sorozatszáma) is kamatfordulóhoz ér, az április 26. és július 26. közti időszak éves kamata valószínűleg emelkedni fog a jelenlegi 8,01 százalékról – az új kamat az elmúlt időszak DKJ-aukciós hozamaiból és a kamatprémiumból adódik össze, jelen állás szerint meghaladhatja a 8,1 százalékot. Aki viszont nem szereti a negyedévente esedékes kamatváltozással járó izgalmakat, és 5 évre fix hozamú államkötvényt keres, a 2029/A a legkézenfekvőbb választás,

amely 6,92 százalékos, lejáratig tartó éves hozammal vásárolható meg pénteken.

Futamidőtől függetlenül igaz, aki arra számít, hogy az amerikai elleni harc nehezebb menet lesz a vártnál, ezáltal további hozamemelkedést sem lehet kizárni a tengerentúlon, illetve itthon: annak érdemes kivárnia a piaci kötvények vételével, hiszen később magasabb hozam mellett lehet őket megszerezni.

Tíz évre a 2035/A most a referenciakötvény, amely az aktuális árfolyamok alapján 6,78 százalék éves hozamért cserébe vehető meg.