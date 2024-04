Csak 2025-től vehető fel ingyen készpénz a postákon – számol be a Bank360 a Magyar Közlönyben megjelent törvényről. A határ havi 150 ezer forint.

Még várni kell a postai ingyenes készpénzfelvételre / Fotó: Vémi Zoltán

A Nemzetgazdasági Minisztérium április 4-én jelentette be, hogy a pénzügyi közvetítő rendszert érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslathoz olyan módosító indítványt nyújtott be, amely a bankjegykiadó automaták mellett a postai ügyfélkiszolgálási pontokon is lehetővé teszi az ingyenesen készpénzfelvételt havonta két alkalommal, összességében legfeljebb 150 ezer forintig.

A szolgáltatás a postákon lévő, bankkártyás fizetést lehetővé tevő POS-terminálokon vehető igénybe. Azonban bár a parlament elfogadta a javaslatot, és a törvény szerda este meg is jelent, de a Bank360.hu arra hívja fel a figyelmet, hogy a jogszabály záró rendelkezései szerint ez az új lehetőség csak 2025. január 1-jétől lép hatályba.

Tehát a postákon csak ekkortól lehet ingyen készpénzt felvenni.

Tíz éve változatlan az ingyen felvehető keret

Az ingyenes készpénzfelvételt 2014 februárjától vezették be. Ennek alapján a magánszemélyek havonta két alkalommal, összesen 150 ezer forintig költségmentesen vehetnek fel készpénzt a bankautomatákból a bankszámlájukon lévő egyenlegük terhére. Ezt azt összeget azóta nem emelték meg – emlékeztet a közlemény –, miközben az elmúlt 10 évben a 150 ezer forint reálértéke jelentősen csökkent. Igaz, ez a keret még így is alacsonyabb, mint a bankautomatákból havonta egy ügyfél által átlagosan felvett összeg.

A postai készpénzfelvétel nem emeli meg az ingyenes keretet, az marad 150 ezer forint havonta, de az ügyfelek a bankautomaták mellett már így is igénybe vehetik ezt a lehetőséget. Ezután szabadon megválaszthatják, hogy ATM-ből, postán vagy mindkét helyen veszik fel ingyen a készpénzt a számlájukról. Arra azonban továbbra is figyelniük kell, hogy

havonta a harmadik, illetve 150 ezer forint feletti felvétel már díjköteles – figyelmeztet a Bank360.hu.

Az ingyenesség kiterjedhet a mozgópostákra is

Az ingyenes postai készpénzfelvétel 2025-től azoknak jelenthet könnyebbséget, akik olyan helyen élnek, ahol ATM már nincs, de posta, illetve postai szolgáltatás még van, vagy könnyebben el tudják ezt érni a saját vagy valamelyik környező településen. Ők legalább nyitvatartási időben élhetnének ezzel a lehetőséggel a postákon. Mivel a törvény nem postahivatalokról, hanem a posta vagy annak a pénzforgalmi közvetítője által üzemeltetett POS terminálon történő készpénzfelvételről rendelkezik, az ingyenesség kiterjedhet a mozgópostákra is, ami jelentősen megnöveli az igénybevétel lehetőségét.

Van már más lehetőség is

2023 júliusától elvileg vásárlással egybekötött készpénzfelvételre (cash-back) is módja van a magánszemélyeknek, ami a 150 ezres kereten felül még plusz, legfeljebb 40 ezer forint összegben. Ezzel a lehetőséggel azonban egyelőre szinte egyáltalában nem tudnak élni, mert a cash-backet nem vezette be újabb kereskedő (addig és azóta a Penny hálózatában lehet ezt megtenni bizonyos OTP-s kártyákkal), az ilyen készpénzfelvétel elterjedésének ráadásul egyelőre technikai akadályai is vannak.