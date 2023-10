Magyarországon eléggé lassan, de a világ fejlődési irányát tekintve végül is egyáltalán nem megkésve jelent meg az okostelefonnal, illetve okoseszközökkel való fizetés. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint ma már ötből legalább egy fizetést okoseszközzel hajtanak végre.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint ma már több mint minden ötödik fizetést okoseszközzel hajtanak végre.

Fotó: Shutterstock

A hazai fizetési iparág – ahogy globálisan is – eleinte sokféle mobilfizetési megoldással kísérletezett, de ezek általában elszigetelt alkalmazások voltak.

A végső megoldást ki más hozhatta volna meg, mint az Apple és a Google, amelyek persze egyáltalán nem jótékonykodásból csaptak le a fizetési tranzakciókra, hanem egyértelműen a profitjuk növelése érdekében.

A fejlesztések mára odáig jutottak, hogy ezek a tech cégek megkerülhetetlenné váltak, és globálisan nem is nagyon látszódik harmadik vagy negyedik versenytársuk.

Milyen gyakran fizetünk manapság okoseszközökkel?

Tény, hogy manapság már szinte minden hazai bank támogatja az okoseszközzel megvalósított globális fizetést. Az Apple Pay a kilenc legismertebb hazai, fizetési számlát vezető bank közül csak a MagNet Banknál nem érhető el, de vélhetően ott sem kell már sokat várni a csatlakozásra. A konkurens Google Pay esetében viszont a MagNet mellett a Raiffeisen Bank sem kínál még csatlakozást, de minden bizonnyal hamarosan náluk is elérhető lesz a szolgáltatás. A többi banknál már használhatjuk a két tech óriás globális fizetési megoldását az NFC képes okostelefonokkal. (Az NFC a modern okoseszközök, különösképpen telefonok, tabletek vagy okosórák számára tesz lehetővé gyors és biztonságos vezeték nélküli adatcserét.) Ehhez Android 5.0 vagy magasabb verziószámú, illetve az Apple esetében iOS 8.1 vagy magasabb verziószámú operációs rendszert kell futtatnia a telefonnak (az Apple-nél az iPhone 6 vagy újabb modellek képesek erre).

Ez egyben azt is jelenti, hogy az Apple Pay rendszeréhez minden Watch Series 4 vagy újabb okosóramodellt is csatlakoztathatunk, amelyen legalább watchOS 9.0 vagy annál újabb operációs rendszer fut. A Google Pay rendszeréhez pedig bármely olyan NFC-s okosórát összekapcsolhatunk, amely a Google Wear OS 2.0 vagy újabb operációs rendszerét futtatja, illetve a Fitbit Google Payt fogadó okoseszközei is alkalmasak erre

– magyarázta érdeklődésünkre Gergely Péter a BiztosDöntés pénzügyi szakértője.

A Google Wear OS-ét futtató okosórákon kívül azonban több hasonló szerkezet gyártója is saját operációs rendszert használ az óráin, amelyeken értelemszerűen nem fut a Google Pay okosórára optimalizált alkalmazása, így ezeknél csak azoknak a bankoknak a kártyáit lehet hozzáadni az okosórához, amelyek külön felkészültek erre.

A Google Wear OS-ét futtató okosórákon kívül több hasonló szerkezet gyártója is saját operációs rendszert használ az óráin.

Fotó: Kabir Jhangiani

Szerencsére ezek is egyre inkább terjednek idehaza, így

2023 szeptemberében már az Erste Bank, a K&H Bank és az OTP Bank bankkártyáit is digitalizálni lehet a Garmin, Fitbit és Xiaomi márkájú NFC-s okosórák közül azokba, amelyek futtatják a Garmin Pay, Fitbit Pay vagy Xiaomi Pay fizetési megoldásokat. Arra lehet számítani, hogy az okostelefonos fizetések telítődésével a bankok csatlakoznak majd a nevesebb okosóramárkák fizetési megoldásaihoz.

„A többi bank ügyfelei addig is kihasználhatják, hogy a Curve mobilalkalmazás saját kártyája képes csatlakozni ezekhez az okosórás fizetésekhez, mögé pedig valószínűleg be lehet tenni bármely Google Payhez csatlakozott magyar bank bankkártyáját” – hívta fel a figyelmet a szakember. Majd hozzátette, hogy a Revolut kártyák is alkalmasak erre, hiszen mindhárom említett gyártó okosórás fizetési rendszerével kompatibilisek.

Pénztárcabarát termék Hazánkban pillanatnyilag a legolcsóbb olyan okosóra, amely fizetésre alkalmas, a Xiaomi Watch S1 Active eszköze, amely a hozzávetőleg 37 ezer forintba kerül. Mivel ezen a Xiaomi saját operációs rendszere, a MIUI Watch fut, ezért csak az Erste Bank, a K&H Bank és az OTP Bank, továbbá a Revolut Bank kártyáit fogadja közvetlenül, de meg lehet próbálni az okosórás fizetést a Curve bankkártyán keresztül is.

Ütemesen terjed okoseszközökkel az ATM-ekből való készpénzfelvétel is

Az okoseszközzel fizetést sokáig csak a bankkártyás vásárlásokra használták, a 2010-es évék végén azonban elindult a bankkártya nélküli készpénzfelvétel idehaza is az UniCredit Bank jóvoltából. A 2019-ben bevezetett mCash nevű szolgáltatás az UniCredit Bank hazai ATM-hálózatában teszi lehetővé a bankkártya nélküli készpénzfelvételt a saját ügyfelei számára pusztán az okostelefonjuk segítségével. A bankkártyát helyettesítő okostelefonon az UniCredit mBanking mobilalkalmazásnak kell futnia, amelyben az ügyfélnek – a belépést követően – egy kódot kell generálnia.

Ez a kód köti össze a telefonját az ATM-mel a bankkártya helyett, és ennek segítségével kaphatja meg a készpénzt.

A kódot az ATM billentyűzetén kell megadni anélkül, hogy a bankkártyát az ATM-be helyeznénk. A szolgáltatás díja pontosan megegyezik a normál belföldi bankkártyás készpénzfelvétel díjával, és a törvény szerinti, havonkénti két alkalommal végrehajtott összesen 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvétel is ugyanúgy vonatkozik rá. A mobilos készpénzfelvétel-szolgáltatás azonban egyszerre csak legfeljebb 150 ezer forintot enged felvenni, egyben ennyi a napi limitje is, függetlenül a számlához kapcsolt bankkártya beállított limitjétől, és ez nem is módosítható.

A bankok fejlesztéseiknél az okostelefonos fizetés után minél előbb igyekeznek továbblépni az okosórával végrehajtott tranzakciókra.

Fotó: Shutterstock

A Raiffeisen Bank is kifejlesztett egy bankkártya nélküli fizetési megoldást, amely az itthoni és külföldi érintéses elfogadóhelyeken fizetés mellett a bank magyarországi ATM-jeiben készpénzfelvételre is alkalmas.

Ez a funkció a RaiPay mobilalkalmazás segítségével, a telefon NFC adatkapcsolatán keresztül, érintéssel működik.

Készpénzfelvételnél – a beállítástól függően – ujjlenyomat-felismerés, arcfelismerés, jelkód vagy minta használata kötelező a készülék képernyőjének feloldásához. A nagyobb összegű tranzakciók jóváhagyásához pedig az alkalmazásban korábban megadott RaiPay jelkódra is szükség van. A készpénzben egy összegben maximálisan felvehető összeg okoseszközök érintésmentes használata esetén 200 ezer forint.

Az Erste Banknál nemrég az ATM-ek érintéses használatával is elindult ez a szolgáltatás, méghozzá úgy, hogy a bank készpénzautomatái a Google Pay és az Apple Pay mobiltelefonba vagy okosórába digitalizált bankkártyáival is boldogulnak.

Ugyancsak felvehető készpénz okosórával vagy mobiltelefonnal, érintéses módszerrel a K&H Bank, az OTP Bank és a Raiffeisen Bank hazai ATM-jein.

Ez a funkció folyamatosan kerül rá az ATM-ekre, így nem mindegyik ilyen készpénzkiadó automata alkalmas még mobilos vagy okosórás készpénzfelvételre. Ezekben az ATM-ekben viszont bármely más bank ügyfelei is vehetnek fel készpénzt okoseszközzel, érintéssel, ha a digitális kártyát kibocsátó bank amúgy engedélyezi ezt a funkciót.

Alkalmas továbbá bankkártya nélküli készpénzfelvételre egy Garmin Payt futtató Garmin márkájú okosóra is, ha a benne lévő kártyát kibocsátó bank engedélyezi ezt a funkciót.

Pénzjutalmat kaphatnak az új számlát nyitók

Az okostelefonos, okosórás fizetésekkel ismerkedő ügyfelek kihasználhatják, hogy több bank is jóváírást ad most az új bankszámlát nyitóknak. Így az okoseszközzel végrehajtott tranzakciókat az ügyfelek az ajándék pénzekből is kipróbálhatják vagy akár megvásárolhatnak egy új okoseszközt.

A CIB Banknál 40 ezer, az UniCredit Banknál 35 ezer, az Erste Banknál, a Gránit Banknál és a Raiffeisen Banknál pedig 30 ezer forint jár az új bankszámlát nyitó ügyfeleknek, amely szabadon elkölthető, vagy készpénzben is felvehető a bankszámláról. A pénzjóváírások csak a számlanyitási kampányok végéig tartanak, és csak a bank által előírt feltételek teljesítésével kaphatók meg.

Némelyik ajánlathoz egy- vagy kétéves hűségidő is kötődik, amely alatt sem az ügyfél, sem a bank nem mondhatja fel a bankszámlaszerződést. Ekkor ugyanis vissza kell fizetni az ajándék pénzt.