Nagyot szépített tavalyi 225 millió eurós, első negyedéves veszteségéhez képest az idén a Spotify: a streamingszolgáltató az idei első három hónapban 197 millió eurós nyereségre tett szert, igaz, ezért az eredményért jelentős áldozatokat kellett hozzon más fronton.

A vártnál jobb negyedéve volt a Spotify-nak / Fotó: Anadolu via AFP

A profitabilitás elérése érdekében a svéd nagyvállalat jelentős mértékben visszavágta reklámkiadásait, illetve munkavállalói egy részétől is kénytelen volt megválni, ami meglátszott újonnan regisztráló felhasználói, illetve havi aktív hallgatói számának visszaesésében is. A felszabaduló anyagiak egy részét viszont a Spotify a podcast-divíziójának fejlesztésére használta fel, aminek meg is lett az eredménye:

a podcastrészleg az idén már nyereségessé is vált.

A vállalat első negyedéves bevétele 20 százalékkal 3,64 milliárd dollárra, üzemi haszonkulcsa pedig 27,6 százalékra nőtt. Az időszak során a havi aktív felhasználók száma ugyan 19 százalékkal 615 millió főre bővült, ez a szám viszont elmaradt az elemzők és a Spotify saját előrejelzéseitől is.

A gyorsjelentés közzétételét hatalmas optimizmussal fogadta a piac, a Spotify részvényei közel 13 százalékkal ugrottak meg az amerikai kereskedésben.

Kilőttek a Spotify részvényei a gyorsjelentés közzétételét követően

A Spotify az elmúlt időszakban áremeléseket is végrehajtott előfizetési csomagjai körében a profitabilitás elérése érdekében, ezek terén azonban több további átalakítást is tervez a cég a közeljövőben.

Létrehozunk majd egy olyan előfizetést is, ami a csak zenét hallgatók számára kínál előnyöket

– mondta az előfizetésekkel kapcsolatban a cég vezérigazgatója, Daniel Ek. A prémium csomagra előfizetők száma egyébként 14 százalékkal 239 millió főre nőtt az első negyedév során.

A második negyedévre vonatkozóan a cég 631 millió aktív havi hallgatóval számol, üzemi marzsát pedig 28,1 százalékra várja bővülni.