Jegyet váltanak Amerikába az európai olajcégek

Hónapok óta téma a tőzsdei körökben, hogy Londonból New Yorkba költözhet az FTSE 100 indexkosár egyik legértékesebb tagja, a holland-angol Shell. Az átcuccolást a tengerentúli részvénypiacok magasabb értékeltsége mellett az is ösztönzi, hogy a washingtoni adminisztráció támogatja az olajtermelést, és az Egyesült Államokban az adózás is kedvezőbb. Most úgy tűnik, nem csak a londoni tőzsdét fenyegeti csapás, a francia TotalEnergies is a Wall Street felé kacsingat.

Amerikába költözést fontolgat a francia olajcég / Fotó: Shutterstock

A Shell a második legnagyobb vállalat a londoni FTSE 100 indexkosárban, s az index teljes piaci kapitalizációjának 8,4 százalékát teszi ki, míg a francia TotalEnergies a negyedik legnagyobb a CAC 40 indexben a kapitalizáció 6 százalékával.

Mindkét európai olajvállalat alulértékelt az amerikai versenytársakhoz képest. A TotalEnergies árfolyam-cash flow aránya 4,7, míg a Shell részvényé 5,2, szemben az Exxon Mobil 8,4 és a Chevron 7,6 mutatójával. Minél alacsonyabb ez az arány, annál valószínűbb, hogy egy részvény alulértékelt.

A Shell és a Total már régóta diszkonttal forog

– mondta Alastair Syme, a Citi globális energiarészvény-kutatásért felelős ügyvezető igazgatója.

Amerikába költözés a terítéken

Amíg a Shell vezérigazgatója, Wael Sawan nemrégiben azt mondta az elemzőknek, hogy az Amerikába költözés jelenleg nem téma, mert a társaság a részvényei visszavásárlására összpontosít, addig a TotalEnergies vezérigazgatója, Patrick Pouyanne a múlt hónapban úgy nyilatkozott, hogy az olajcég komolyan fontolgatja a New Yorkba költözést, és szeptemberben megvitatja ezt az igazgatósággal.

A Shell távozása nagy csapás lenne a londoni tőzsdének. Sokan a startpisztoly dördüléseként értelmezik, s aggodalmat kelt, hogy a rivális BP is követheti a példát. Sőt, a Glencore bányászati óriás, amely tavaly döntött úgy, hogy a New York-i tőzsdére vezeti át szénüzletágát, teljesen kivonulhat Londonból, ha a Shell távozik. Az is emlékezetes csapás volt a londoni tőzsdének, hogy a brit csiptervező Arm a New York-i IPO mellett döntött tavaly ősszel.

Nem is olyan régen még képtelen ötletnek tartottuk volna a TotalEnergies bevezetését a New York-i tőzsdére

– mondta Lindsey Stewart, a Morningstar befektetési igazgatója a CNN-nek. Úgy véli, sokat nyom a latban, hogy az európai részvényesek növelték az integrált energiavállalatokra gyakorolt nyomást, egyre nagyobbak az elvárások az éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalások területén.