Félgőzzel is a gyorsítósávban marad a Glencore

Termelési előrejelzését több nyersanyag tekintetében is visszavágta a Glencore, ám működési profitja így is ráver saját várakozásaira is.

1 órája | Szerző: Murányi Ernő

Míg az évek óta tartó koronavírus-járvány, majd a február végén kitört orosz-ukrán háború egy rémálommal ér fel általában a piacok számára, ugyanezek a piaci felfordulások a bányavállalatoknak valósággal a Kánaánt hozták el. Fotó: Getty Images/Per-Anders Pettersson

A termelési jelentését csütörtökön nyilvánosságre hozó svájci-brit Glencore például a menedzsment előrejelzése szerint annak ellenére kényelmesen túlteljesítheti éves 2,2-3,2 milliárd dolláros hosszú távú korrigált működésieredmény-céljának felső határát is zsinórban immár harmadik éve, hogy az első negyedévben kitermelt réz és cink mennyisége elmaradt a várttól, és ezért éves szinten is lefelé módosították a termelési előrejelzést. A megnyugtató pénzügyi prognózis főként a cég kereskedelmi üzletágának köszönhető. Amint Gary Nagle vezérigazgató is kiemelte, a piacon szűkösen rendelkezésre álló nyersanyagok és az időnként rendkívüli mértékben kilengő volatilitás támogatta teljesítményüket. A londoni tőzsdén jegyzett vállalat a március végéig tartó három hónapban a réztermelés 14 százalékos, a cinktermelés 15 százalékos visszaeséséről számolt be, ami főként a kazahsztáni üzemében bekövetkezett késéseknek tudható be. Igaz, ezen közben nikkelből és kobaltból többet hoztak a felszínre, mint egy évvel korábban. "A réz és a kobalt – utóbbi esetében az első negyedéves növekvő kitermelés dacára - egész éves előrejelzése csökken, a nikkeltermelésé és a ferrokrómé előállításáé viszont nő, míg a vártnál lassabb felfutás Kazahsztánban 9 százalékkal csökkentheti az egész éves cinktermelést is" - közölte Gary Nagle A Glencore által bányászott fémek jegyzése azonban továbbra is a 2021-es rekordszintek közelében tartózkodik, a Bloomberg árupiaci indexe (Commodity Spot Index) folyamatosan dönti meg eddigi rekordjait, hiszen a földgáztól kezdve a szénen át az alumíniumig szinte minden termék drágult. Márciusban a nikkel ára például két nap alatt 250 százalékkal ugrott meg, ami a pandémia miatt elrendelt elhúzódó zárlatok alatti hiány és az ukrajnai háború hatását is tükrözi. A járvány a ludas egyébként részben a kitermelés csökkenésében is a műszaki problémák mellett, hiszen rengeteg munkavállaló jelentett beteget az elmúlt időszakban, főként Ausztráliában. A társaság papírjai a londoni börzén 1,7 százalékkal, 488 pennyre emelkedtek napközben, míg előző nap New Yorkban - 4,5 százalékkal feljebb jutva - megközelítették a 12 dollárt. Év eleje óta egyébként a részvények messze átlag felett teljesítettek, hiszen például a City-ben éppen 100 pennyvel volt alacsonyabb a kurzus a jelenlegihez képest, tehát 20 százalékkal drágultak a bányavállalat részvényei, miközben a londoni tőzsde vezető indexe, a FTSE 100 egy márciusi jelentősebb gyengülési hullámot követően gyakorlatilag év eleji szintjére jutott vissza. A Refinitiv elemzői konszenzusa a Glencore-t egyértelműen vételre ajánlja, a részvények átlagos célára 567 penny, azaz a piaci szakértők szerint még több mint 16 százalékos felértékelődési prémium rejlik a cég papírjaiban. A kedden véleményt közlő Barclays felülsúlyozási ajánlást tett a társaságra, csakúgy mint hó elején a JPMorgan, míg a Deutsche Bank április 5-én közzétett véleménye szerint venni kell a részvényeket.

