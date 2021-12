Annak ellenére, hogy milyen fontos szerepet töltenek be egy cég működésében az adatok, nagyon kevés figyelmet fordítanak azok megóvására – többek között ez a következtetés vonható le a ServerElite által készített felmérésből, amelyben közel 500 hazai vállalat képviselőit kérdezték meg. Ez azért komoly probléma, mert akár egy hirtelen eszközmeghibásodás, vírus vagy véletlen adattörlés által megsemmisülhetnek az évek vagy akár évtizedek alatt összegyűlt adatok. Ráadásul sok esetben

a védelem minimális beruházással is megoldható lenne, érdemes tehát előrelátóan felkészülni a nem várt helyzetekre is.

A felmérésből kiderült, hogy a megkérdezett cégek 82 százalékának van RAID-konfiguráció a szerverein, mindössze 16 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy nincs ilyen a szerverein és 2 százalékuk nem tudott választ adni a kérdésre.

A RAID tárolási technológia segítségével az adatok elosztása vagy replikálása több, fizikailag független merevlemezen, egy logikai lemez létrehozásával lehetséges. Minden RAID szint alapjában véve vagy az adatbiztonság növelését, vagy az adatátviteli sebesség növelését szolgálja.

A kutatásból kiderült az is, hogy a megkérdezettek kétharmada készít napi mentést, a többiek esetében azonban még a havi szintű mentés is ritkaságnak számít, és a válaszadók 8 százaléka egyáltalán nem készít biztonsági mentést, amivel hatalmas kockázatnak teszi ki magát. A felmérés szerint a vállalkozások harmadánál mindössze egyetlen merevlemez hiba is már adatvesztést okozhat. Újabb harmadot képviselnek azok a társaságok, amelyeknél két merevlemez hiba után lép fel az adatvesztés. Mivel voltak olyan cégek, ahol nem tudtak válaszolni erre a kérdésre, a kutatás készítői szerint mindössze a hazai vállalkozások ötödének működése tekinthető biztonságosnak e tekintetben.

Fotó: Shutterstock

A megkérdezettek 71 százaléka használ szünetmentes tápegységet, ami jó aránynak mondható, ugyanakkor tekintettel az eszköz alacsonyabb árára, a nemmel válaszoló 27 százaléknak is célszerű lenne beszereznie.

Arra a kérdésre, hogy az infrastruktúra rendelkezik-e HA (High Availability), azaz magas rendelkezésre állású rendszerrel, sok nemleges válasz érkezett, a válaszadók mindössze harmada alkalmaz ilyen megoldást. Ennek oka, hogy ez a megoldás már komolyabb anyagi megterhelést jelent, ugyanakkor nagymértékben növelheti a rendszer biztonságos működését.

A pandémia alatt különösen megnőtt a biztonságosan működtethető informatikai rendszerek jelentősége, ezért a közeljövőben a cégek elsőszámú feladatai közé kell, hogy tartozzon a kutatásban szereplő biztonsági szempontok mielőbbi megnyugtató rendezése

– hangsúlyozta Marosán Andrea, a ServerElite ügyvezető igazgatója.