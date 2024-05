Több száz millióért bővítik a ZalaZone tesztközpontot

A zalaegerszegi ZalaZone Járműipari Tesztpálya kiszolgáló egységét és a tesztközpontját is tovább bővítik – közölte Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, Palkovics László, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetője és Hamar Zoltán, az AVL-ZalaZone Kft. ügyvezetője.

Összesen 780 millió forintból bővítik a ZalaZone tesztközpontot Zalaegerszegen / Fotó: Pezzetta Umberto

A Zaol cikke szerint a tesztpálya működtetéséhez kapcsolódó műhelyszárnyat északi irányban

mintegy 1400 négyzetméterrel bővítik, jelenleg 40 százalékos készültségű az új rész.

Az épületben öt bérelhető iroda-műhely egységet, egy ZalaZone-műhelyt és két mentőhelyiséget alakítanak ki a vevői igényeknek megfelelően nagyobb belmagassággal és kapukkal. Az új beruházás mellett korábban egy 2000 négyzetméteres eszközpontban a pályahasználók számára nyolc dupla autóműhely és hatállásos teherautó-műhely kapott helyett a hozzá tartozó 12 irodával.

Hamar Zoltán elmondta, jelenleg két autógyártó és két beszállító bérel műhelyt, mellettük alkalmanként hosszabb-rövidebb időre érkeznek tesztelők. Palkovics László hozzátette, nagyon fontos, hogy a létesítményekben saját mérnökeik is szolgáltatásokat nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy a vevők úgy is tudnak autókat, járműveket hozni a zalaegerszegi tesztpályára, hogy nem kell külön szakembereket küldeniük. A pályán kívüli környezetet is folyamatosan fejlesztik: elsőként az AVL központja épült fel, nemsokára pedig a Bosch kutató-fejlesztő központja készül el. Az utóbbiba várhatóan 250 mérnököt vennének fel. Emellett ugyancsak kiemelendő a Széchenyi Egyetem jelenléte kutatásaival, mérnöki fejlesztéseivel.

A 2019-ben létrehozott ZalaZone egy nagyszabású kutatásfejlesztési projekt Zalaegerszegen, ahol a járműipari tesztpályát és köré felépült csúcstechnológiás tesztkörnyezetet alakítottak ki, ahol egyetemek, kutatóintézetek, állami fejlesztők és magáncégek működnek együtt autóipari, energetikai, agrár és védelmi témájú kutatásokban.