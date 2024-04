Veszélyben a gyümölcsösök: több helyen fagyos volt a hajnal

„Újabb hideg reggelre ébredhettünk. Ezúttal a Nyírség és a Duna-Tisza köze hűlt le legjobban. Szombat hajnalban is több helyen fagypont közelébe csökkent a hőmérséklet, a Duna-Tisza közén és a Nyírségben azonban -2, -3 fokos értékek is előfordultak.

A leghidegebbet ezúttal Kecskemét (csalanos) állomásunkon mértük, ahol -3,5 fok volt a minimum”

– írja az Időkép.

Több helyen fagyos volt a reggel szombat hajnalban (Fotó: Marco Simonini/REDA&CO/Universal Images Group)

A portál szerint több helyen dér lepte be a növényeket, szélvédőket. Hozzátették: gyenge fagyok a következő napokban is előfordulhatnak a derültebb, szélcsendesebb helyeken, erősebb lehűléstől viszont nem kell tartani.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt: a globális felmelegedés miatt csökken ugyan a fagyos napok száma Magyarországon is, a korábbi virágzási időszak miatt továbbra is veszélyben vannak a gyümölcsösök. A gyümölcsfák hozamát és termésminőségét több tényező is befolyásolja, azonban hazánkban 80 százalékban a fagykár okozza a legnagyobb terméskiesést.

A Köpönyeg előrejelzése alapján a következő napokban ilyen időjárásra számíthatunk: