A TikTok Ázsián kívül is meghódítaná a világot az élő közvetítéses, azaz streaming értékesítési csatornájával. Ázsiában ezt már évek óta ismerik a fogyasztók, sőt, egyre jobban kedvelik. A TikTok kínai megfelelője, a Douyin nevű felület Délkelet-Ázsiában szép számokat produkált az elmúlt néhány évben.

A TikTok a nyugati világban is alkalmazná az Ázsiában bevált értékesítési csatornáját.

Fotó: Shutterstock

Kínában ez a szegmens annak ellenére is növekedett az elmúlt hónapokban, hogy általában véve a fogyasztás gyenge volt. Sőt, a Goldman Sachs szerint ott az élő közvetítéssel eladott cikkek forgalma évente 18 százalékkal növekedhet a következő években, míg a teljes e-kereskedelem csak 11 százalékkal. A bank várakozásai szerint két év múlva ez a terület a teljes digitális értékesítési piac csaknem negyedét adhatja – írja a The Wall Street Journal.

A TikTok célja, hogy a platformja értékesítését húszmilliárd dollárra növelje világszerte. Ez ambiciózus cél, tekintve, hogy ez a piac tavaly még ötmilliárd dollárt sem ért el.

A vállalat az értékesítés felpörgetésére a világ más részein is átvenné az Ázsiában már népszerű értékesítési csatornát. A ByteDance tulajdonában álló vállalat az Egyesült Államokban szeptemberben elindította a TikTok Shop nevű felületét, amelyen 150 millió felhasználójának kínálja az élő közvetítéses értékesítést. Az üzleti modell pedig igencsak jövedelmező lehet a világ legnagyobb gazdaságában, ha az ázsiai tapasztalatokat tekintjük, ám a szabályozó hatóságok és a honatyák megkavarhatják a kínai vállalat elképzeléseit.

A közösségi médium felületén leginkább ruhákat és kozmetikumokat népszerűsítenek az influenszerek, ezeken a területeken lehet a legnagyobb a kereslet.

A kínai piacon működő Kuaishou forgalma gyorsan nőtt a streaming értékesítés népszerűsége miatt.

Fotó: Shutterstock

A streaming értékesítés más vállalatoknak is bejön.

A kínai piacon működő Kuaishou eladásai 30 százalékkal nőttek a szeptemberig tartó évben, ami a cég bevételét 21 százalékkal, a bruttó nyereségét pedig 35 százalékkal dobta meg.

Ezzel szemben a hagyományos digitális módon értékesítő JD.com bevételei csupán 2 százalékkal nőttek. Igaz, míg az előbbi egy viszonylag kis szereplő, az utóbbi már óriásnak számít a piacon, így százalékosan nehezebb a növekedése.

A fenti számokat tekintve kérdéses, hogy a nagy online kereskedelmi vállalatok, mint például az Amazon, lépést tudnak-e tartani a streaming eladási csatornával feltörekvő, kisebb vállalatokkal.

Másrészt azonban ennek az eladási módnak hátrányai is vannak. Tehát az, hogy Ázsiában az élő közvetítéses értékesítés sikeres, még nem feltétlen jelenti azt, hogy a modell máshol is az lesz. Sőt, még a délkelet-ázsiai Indonézia is úgy döntött szeptemberben, hogy betiltja az ilyen eladási csatornát a közösségi médiában, ott a TikTok emiatt fel is függesztette ezt a szolgáltatását.