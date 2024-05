Óriási bajba kerülhet Elon Musk

Vajon csalást követett-e el a Tesla a befektetőivel és vásárlóival szemben, amikor félrevezető dolgokat állított önvezető technológiájáról? Ezt a kérdést sokan feltették már, ám most az amerikai hatóságok nyomoznak az ügyben több forrás szerint is.

Fotó: Northfoto

A Tesla Autopilot és Full Self-Drving (teljes önvezetés) rendszeri segítik az autó kormányzását, a fékezést vagy épp a sávtartást és -váltást, ám messze vannak az önállóságtól. Elon Musk cége figyelmeztette is a sofőröket, hogy készen kell állniuk arra, hogy átvegyék az irányítást szükség esetén. Azonban a hatóságok most azokat a kijelentéseket is figyelembe veszik a Teslától és Musktól, amelyek azt sugallják, hogy az autók magukat vezetik.

Sajtóhírek 2022 októberében számoltak be arról, hogy bűnügyi nyomozás folyik az elektromos autógyártóval szemben, ám csak most derült fény arra, hogy annak pontosan mi a tárgya. A lehetséges vádak között szerepelhet a fogyasztók és a befektetők átverése is, az utóbbi téren az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) is nyomoz, igaz, az csak polgári eljárást indíthat.

Messze még a vádemelés Musk vagy a Tesla ellen

A Tesla egyik tavaly őszi szabályozói jelentésében jelezte is, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium információkat kért a két önvezető rendszeréről. Ugyanakkor a Reuters információi szerint az még nem dőlt el, hogy mi lesz a nyomozás eredménye, hiszen maga a vizsgálat ténye még nem jelenti azt, hogy bűncselekmény történt. Így a vádemelés mellett polgári eljárás is elképzelhető, és az is, hogy végül ejtik az ügyet.

Ugyanakkor nem kell sokáig kutatni ahhoz, hogy olyan kijelentéseket találjunk Musktól, mely a Tesla önvezető rendszerének eredményeit magasztalja, sőt még az autógyártó honlapján is volt olyan videó, amely a technológia bemutatáshoz azt a kommentárt fűzte, hogy a sofőr csak jogi okokból ül a kormány mögött, az autó igazából önmagát vezeti. De a következő évben már tutibiztosan érkező önvezetést a cégvezető is számtalanszor megígérte.

A lehetőségeket akarták bemutatni, nem azt, hogy hol tartanak

A vállalat egyik fejlesztője egy halálos balesetről szóló perben 2022-ben azt vallotta, hogy az egyik 2016-os videó a technológia lehetőségeit volt hivatott ábrázolni, és nem adott pontos képet a rendszer képességeiről. Ennek ellenére Musk azzal a kommentárral osztotta azt meg a közösségi médiában, hogy a Tesla bármiféle emberi beavatkozás nélkül, városban és autópályán is vezeti magát, és parkolni is tud.

Egy 2016-os, újságíróknak tartott konferenciahívásban pedig a milliárdos azt állította, hogy az Autopilot valószínűleg jobb, mint egy emberi sofőr. Az FSD egyik frissítésről azt mondta, az lehetővé teszi, hogy a kormány érintése nélkül utazzunk barátainkhoz vagy bevásárolni. De

az utóbbi időszak csökkenő eladásainak árnyékában is Musk egyre inkább az önvezető technológiára összpontosít.

A Tesla részvényei pedig április végén azután kezdtek szárnyalásba, hogy a cégvezető Kínába utazott, hogy elérje, az ázsiai országban is engedélyezzék a technológiát.

Az optimizmus önmagában még nem bűn

Egy 2022-es bírósági beadványban a cég ügyvédei azzal érveltek, hogy egy ambiciózus, hosszú távú cél elérésének kudarca még nem számít csalásnak.

Éppen ezért lehet nehéz dolguk a hatóságoknak, akiknek azt kell bizonyítaniuk, hogy Musk tudatosan és húsba vágó módon vezette félre a vásárlókat és a befektetőket. Az amerikai bíróságok korábbi döntései szerint ugyanis a vállalati optimizmus önmagában nem számít csalásnak. A nyomozás során feltehetően olyan belsős iratokat igyekeznek megszerezni, amelyek arra utalnak, hogy Musk vagy a Tesla tudott arról, hogy nem igaz, amit mond.

Mindenesetre a Tesla önvezető rendszerekhez fűződő kommunikációja már számos perhez és eljáráshoz, sőt visszahíváshoz is vezetett, és

több olyan halálos balesetről is tudni, melynek köze lehet a Tesla önvezető technológiáihoz.

Azt se feledjük el, hogy a vállalati optimizmus engedélyezett volta ellenére például Elisabeth Holmes és Trevor Milton letöltendő börtönt kaptak hazug állításaikért. Igaz, egyikük sem rendelkezett akkora rajongótáborral, mint a Tesla-vezér.