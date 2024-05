Tinder-sztori: milliárd dolláros biznisz lett a társkeresés

Ugyan itt a tavasz zsongás, mégis szigorúan üzleti szempontból vizsgáljuk a legnépszerűbb társkereső-applikációt, a Tindert, amely teljesen átalakította a randizást. A mostaninál gyorsabban soha nem lehetett ismerkedni, kapcsolódni, relatíve biztonságosan szexhez jutni – virtuálisan vagy valóságosan, kényelmi szolgálatásokkal. Egyik legnagyobb előnye, hogy a felhasználó még azt is megszabhatja, hány kilométeres körön belül gondolkozik: csak a szomszéd utcáig szeretne elfáradni, vagy szóba jöhet az egész város.

A Tinder teljesen átalakított a randizást (Fotó: Shutterstock)

Az alkalmazás története 2012-ben indult, akkor alapították a céget a Hatch Labs-ban, az InterActiveCorp (a Match Group korábbi anyavállalata) által üzemeltetett startup-inkubátorban. Az indulás pont olyan klasszikus sémát követ, mint a többi, nagysikerű platformé. Sean Rad (korábbi vezérigazgató és elnök) és Justin Mateen (egykori CMO) a Dél-Kaliforniai Egyetemen találkoztak, ahol megtervezték a partnerkereső algoritmust – írja a businessofapps.com.

Először csak néhány kampuszon próbálták ki, majd élesben is elindult az app. 2013 végére már napi 350 millió alkalommal húzták jobbra vagy balra a felhasználók a csúszkát, aszerint, hogy párba akartak állni az ajánlott személlyel vagy sem. 2014 végére ez a szám már napi egymilliárdra emelkedett. Az ingyenesen használható alkalmazás 2015-ben prémium előfizetési modellt vezetett be további funkciókkal (Tinder Plus), 2017-ben pedig egy harmadik szintet (Tinder Gold), melynek jelenleg 10 ezer forint a havi díja. De lehet vásárolni például kiemeléseket is csúcsidőben, amikor előbbre sorolja a profilt az algoritmus.

A Match Group több társkereső-applikációt birtokol, csak az amerikai piacon 64 százalékos részesedésük van és 2000 alkalmazottat foglalkoztatnak. Azt állítják, a randizás személyes jellegű, ezért semmilyen adatot nem adnak el harmadik félnek. Arra is nagyon büszkék, hogy minden szexuális orientáció megjelenhet a platformjukon.

A legfontosabb adatok a Tinderről:

190 országban és több mint 40 nyelven érhető el,

1,91 milliárd dollár bevételt ért el 2023-ban, amely 6,9 százalékos növekedés az előző évhez képest,

2023-ban 75 millió havi aktív felhasználója és 10,4 millió előfizetője volt,

a felhasználók 60 százaléka 35 év alatti és

háromnegyede férfi.

Tinder: nincs egyenrangúság

A statisztika azt mutatja, hogy a Tinder elsősorban a férfiak játszótere, a felhasználók 75 százaléka az erősebbik nemből kerül ki. A kontinenseket tekintve leginkább Európában közelít a nemek aránya az 50-50 százalékhoz. Mindenféle jövedelemmel rendelkező ember használja az applikációt, de a legmagasabb arányban – 30 százalékot tesznek ki – az évi 60 000-80 000 dolláros kereseti sávból vannak jelen. A vállalat bevételeihez az amerikaiak járulnak hozzá a legnagyobb mértékben, második helyen a britek állnak.



Randizás van, volt, lesz

A Tinder-statisztikák azt mutatják, 1,5 millió felhasználó jár hetente randizni. A nap folyamán négyszer lépnek be átlagosan. További érdekes adat, hogy az Egyesült Államokban ma már a kapcsolatok 40 százaléka online ismerkedéssel indul.

A platform folyamatosan nő, a modern randizás megkerülhetetlen elemévé vált. Felgyorsított mindent, amit a találkákról korábban gondoltak a párkeresők, odáig, hogy ma már sokan aznapra keresnek szexpartnereket, mindenféle romantikus szándék nélkül – de ez is működik. Hogy ez jó vagy nem, mindenki magának döntse el.