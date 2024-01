Most már Dél-Korea is onnan kémkedik, ahol eddig csak a nagyok jártak Dél-Korea sikeresen Föld körüli pályára állította első kémműholdját a szöuli védelmi minisztérium szerint. Az ázsiai ország ezzel bekerült azon államok körébe, amelyek saját eszközt juttattak az űrbe. A fellövésben a SpaceX amerikai űripari vállalat Falcon 9 hordozórakétája segített, amely nyáron a Műegyetem kisműholdját is hordozta.