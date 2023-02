Elon Musk szombaton jelentette be, hogy az elmúlt hónapok hírei alapján legsikeresebb projektje, a SpaceX márciusban szeretné pályára állítani az újra felhasználható Starship rakétáját. Ehhez már csak arra van szükség, hogy a hátralévő tesztek jól sikerüljenek – adta hírül a Business Insider.

Elon Musk cége a NASA egyik legfontosabb partnerévé vált.

Fotó: Getty Images

A Marsot célozza Musk

A SpaceX a következő kilövéssel azt szeretné demonstrálni, hogy a Starship képes a NASA-val közös küldetéseken személyzetet szállítani Föld körüli pályára, a Holdra, a Marsra és akár azon túlra is.

Elon Musk űrtechnológiai cége 2021-ben 3 milliárd dolláros szerződést között a NASA-val,

hogy az Artemis-program részeként a Starship kereskedelmi célú leszállóegységet hozzon létre, amellyel embereket lehet eljuttatni a Holdra. Az eredeti tervek szerint 2025-ben és 2027-ben két, legénységgel ellátott küldetés indul a Holdra, az Artemis 3 és az Artemis 4.

Ráadásul az Artemis 1 elhúzódó startja a technikai problémák miatt arra utal, hogy a NASA a technológiában már nem sokkal tart előrébb, mint Musk cége.

A Starship tesztrepülése a texasi Boca Chicában található Starbase űrrepülőtérről indul a tervek szerint. A hordozórakétája, a Super Heavy a várhatóan a cég saját főhadiszállásának számító Starbase-en vagy a Mexikói-öbölben száll le, a Starship pedig a Csendes-óceánban landol.

A Tesla-vezér azonban egyelőre csak saját közösségi oldalán, a Twitteren írt erről,

a SpaceX hivatalosan nem jelentette be a Starship indításának időpontját.

A vállalatnál talán azért is óvatosabbak, mert a Super Heavy prototípusának tavaly júliusi tesztje a Boca Chica tesztüzemben kudarcot vallott. A hírek szerint a tesztpadon lángok csaptak fel a hajtóművekből és egy robbanás is hallatszott. Ez utóbbiról egy videó is kikerült az akkor még nem Musk által tulajdonolt Twitterre, amelyre reagálva a dél-afrikai milliárdos azt írta, hogy valóban nem jó hír, és a SpaceX mérnökcsapata felméri a károkat.

Költséges hobbiból NASA-versenytárs

Sok mindent el lehet mondani Elon Muskról, de azt nem, hogy könnyű útja vezetett idáig. A világűr mindig is érdekelte az ellentmondásos megítélésű milliárdost.

Először 2001-ben fektetett ebbe az iparágba, amikor 100 ezer dollárt adományozott a Mars Society nevű szervezetnek. Azt azonban hamar belátta, hogy egy nonprofit csapat nem tudja meghódítani a kozmoszt, így 2002. március 14-én Kaliforniában megalapította a SpaceX-et. Az első évek az építkezésről szóltak, a vállalat kezdetben műholdak pályára állításával ért el kisebb sikereket.

Az áttörésre 2006-ig kellett várni. Ekkor már arról beszélt Musk, hogy nem csupán az űrbe fog juttatni eszközöket, hanem az emberek szállítása is belátható távolságba került. Ebben az évben kötötte meg az első szerződését a NASA-val.

A Falcon 9-es rakétával fellőtt Crew Dragon volt az első, amellyel ember küldött az űrbe a vállalat.

Fotó: Sundry Photography

Az első nagy siker a Falcon 1 rakéta sikeres fellövése volt 2008 szeptemberében. Ekkor már a közvélemény is úgy látta, hogy a próbálkozó, néhány sikertelen tesztet végrehajtó (a Falcon 1 első három kilövési kísérlete nem jött össze) cég valóban képes lehet ambiciózus céljai elérésében. Másodszor 2009 júliusában is sikerült az űrbe juttatni a Falcon 1-est.

Ezt követően nagyobb léptékben gondolkodott a SpaceX, a Falcon Heavy, a Falcon 9 és a Dragon is sikeres projekteknek bizonyult. Bár a Dragon 2012 óta képes teherszállításra a Föld és a Nemzetközi Űrállomás között, a nagy durranás az emberes űrrepülés volt.

2020. május 30-án a Falcon 9-es rakétával fellőtt Crew Dragon volt az első, amellyel ember küldött az űrbe a vállalat. November 16-án pedig a SpaceX Crew–1 első kereskedelmi repülésére került sor, amelynek során négy űrhajóssal a fedélzetén dokkolt az űrhajó a Nemzetközi Űrállomáson.

Bill Gates nem hisz Musk Mars-projektjében

Nem mindenki egyformán derűlátó a SpaceX sikereivel kapcsolatban. Bill Gates megkérdőjelezte Elon Musk azon törekvését, hogy embereket küldjön a Marsra – számolt be róla a CNBC.

A Microsoft társalapítóját egy interjúban arról kérdezték, hogy szerinte Musk alkalmas lenne-e filantrópnak. Gates erre úgy válaszolt, hogy szerinte jelenleg nem, de ez a jövőben változhat.

Az olyan dolgok, mint a Tesla, jó hatást gyakorolhatnak a világra anélkül is, hogy a filantrópia egyik formáját képeznék

– nyilatkozta. Szerinte egy nap a találékonyságát felhasználva csatlakozik a filantrópok táborába.

A törököknek nem kell Elon Musk műholdas netje A Törökországot és Szíriát megrázó földrengés után ajánlotta fel a Starlinket a milliárdos.

Gates szerint a Mars kolonizálására vonatkozó elképzelések sem reálisak, annak ellenére, hogy a SpaceX rengeteget költ rakétákra és űrhajókra annak érdekében, hogy egy nap embereket juttathasson a cég a vörös bolygóra.

A Microsoft vezetője szerint az oltóanyag-fejlesztés finanszírozása sokkal jobb felhasználása a pénznek, mint embereket juttatni a Marsra.

Hiába a kritikus hangok, úgy tűnik, hogy Elon Musk komolyan gondolja a Mars kolonizálását.

Fotó: Bloomberg

A szkeptikus hozzáállás nem véletlen. Gates és Musk között korábban is volt rivalizálás. Többször felröppent a híre annak, hogy Gates shortolja a Tesla részvényeit, amikor csökkent az árfolyama. Amikor Bill Gates 2020-ban tisztán elektromos autót vett magának, akkor nem a Teslára esett a választása, hanem egy Porschéra.

Amikor Gatest arról kérdezték, shortolt e Tesla-részvényt, sejtelmesen úgy válaszolt, hogy nem beszél a befektetéseiről.

Az egyik milliárdost a szkepticizmus, a másikat az irigység önti el, amikor a SpaceX sikerei szóba kerülnek. Az Amazon-tulajdonos Jeff Bezos szintén a világűr meghódítását tűzte ki célul, űrkapszuláival több embert a világűrbe juttatott néhány percre, köztük saját magát is. Bezosnak ugyanakkor nem sikerült az, ami Musknak igen. A NASA-szerződés csak álom maradt a Blue Origin számára, amit Bezos peres úton sem tudott kiharcolni cégének.